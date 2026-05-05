Xe khách va chạm xe đầu kéo trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây, tài xế tử vong

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 5/5, ô tô giường nằm chở 21 hành khách di chuyển theo hướng từ TP.HCM đi Đồng Nai. Khi đến khu vực gần nút giao 319, đoạn qua địa bàn Nhơn Trạch, phương tiện này tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm khiến phần đầu xe khách biến dạng nặng, tài xế mắc kẹt trong cabin. Nhiều hành khách hoảng loạn. Người dân cùng lực lượng chức năng và đơn vị quản lý cao tốc nhanh chóng có mặt, phối hợp phá cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Các hành khách còn lại được hỗ trợ an toàn.

Được biết, xe xuất phát từ TP.HCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng), thời điểm xảy ra tai nạn, đa số hành khách đang ngủ. Sau sự cố, nhà xe đã điều phương tiện khác đến đón khách tiếp tục hành trình. Sự cố cũng khiến giao thông trên cao tốc theo hướng TP.HCM đi Dầu Giây ùn tắc cục bộ trong nhiều giờ.

Đến sáng cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải tỏa.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dài khoảng 55 km, kết nối TP.HCM với Đồng Nai, đưa vào khai thác từ năm 2015. Tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên xảy ra sự cố giao thông. Đoạn qua TP.HCM đang được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe nhằm giảm áp lực lưu thông.