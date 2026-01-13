Becamex được đề xuất làm nhà đầu tư chiến lược đô thị khoa học công nghệ TP.HCM

(VTC News) -

Tại họp báo công bố Đề án phát triển “Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM chiều 13/1, Tập đoàn Becamex được đề xuất giữ vai trò nhà đầu tư chiến lược cho Đề án. Đây được xem là bước đi có tính toán, xuất phát từ thực tiễn phát triển công nghiệp - đô thị của khu vực phía Bắc thành phố.

Khác với nhiều dự án phát triển mới phải bắt đầu từ con số không, Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM có lợi thế lớn về tính sẵn sàng hạ tầng.

Khu vực Thành phố mới Bình Dương cũ - nơi được xác định là điểm khởi phát của Đề án đã được đầu tư đồng bộ trong hơn một thập kỷ, từ giao thông, năng lượng, cấp thoát nước đến các công trình công cộng quy mô lớn.

Họp báo công bố Đề án phát triển “Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM”.

Becamex chính là đơn vị gắn bó trực tiếp với quá trình hình thành và phát triển không gian này. Từ các khu công nghiệp thế hệ đầu tiên đến mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ tích hợp, doanh nghiệp này đã tích lũy kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, đòi hỏi tính đồng bộ cao và tầm nhìn dài hạn.

Đây là yếu tố quan trọng, bởi đô thị khoa học công nghệ không thể phát triển manh mún. Nó đòi hỏi một chủ thể đủ năng lực tổ chức không gian phát triển phức hợp, nơi R&D, sản xuất công nghệ cao, đào tạo nhân lực và không gian đô thị vận hành trong cùng một chỉnh thể.

Theo định hướng Đề án, Becamex được đề xuất giữ vai trò nhà đầu tư chiến lược, phối hợp cùng các đối tác trong và ngoài nước để triển khai các dự án thành phần. Vai trò này không chỉ dừng ở đầu tư hạ tầng, mà còn bao gồm vận hành, kết nối hệ sinh thái và thu hút các dòng vốn công nghệ chất lượng cao.

Trong mô hình này, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, ban hành cơ chế, chính sách đặc thù và đầu tư hạ tầng nền tảng. Doanh nghiệp, với Becamex là nòng cốt, sẽ tham gia trực tiếp vào triển khai dự án theo cơ chế hợp tác công - tư, bảo đảm tính linh hoạt và hiệu quả trong thực thi.

Cách tiếp cận này được đánh giá là phù hợp với đặc thù của lĩnh vực khoa học công nghệ, nơi chu kỳ đầu tư dài, rủi ro cao và đòi hỏi khả năng thích ứng nhanh với biến động công nghệ toàn cầu.

Một điểm đáng chú ý trong đề xuất giao Becamex vai trò nhà đầu tư chiến lược là hệ sinh thái đối tác quốc tế mà doanh nghiệp này đã xây dựng. Thông qua các liên doanh như VSIP với Sembcorp (Singapore), hợp tác với Tokyu Group (Nhật Bản) hay Warburg Pincus, Becamex đã hình thành mạng lưới đối tác có kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng theo chuẩn mực quốc tế.

Đại diện Tập đoàn Becamex giới thiệu về đề án.

Đối với Đô thị Khoa học Công nghệ phía Bắc TP.HCM, sự tham gia của các đối tác này mang ý nghĩa then chốt. Không chỉ bổ sung nguồn lực tài chính, họ còn mang theo chuẩn vận hành, kinh nghiệm quản trị và khả năng kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Đây là điều kiện cần để Đô thị Khoa học Công nghệ không trở thành một dự án khép kín trong nước, mà có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị công nghệ khu vực và quốc tế.

Ông Võ Anh Khoa, đại diện Tập đoàn Becamex cho biết, với vai trò là đối tác chiến lược, Becamex mong muốn đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi mô hình phát triển của TP.HCM. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của Vùng Đông Nam Bộ, đồng thời xây dựng nền tảng hạ tầng, tri thức và chính sách thông minh cho hệ sinh thái khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn diện.

"Trong định hướng đó, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ quy mô 103ha được kỳ vọng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Bắc - Tây Bắc TP.HCM, cộng hưởng với các khu chức năng lân cận, tạo sức bật phát triển mới", ông Võ Anh Khoa phát biểu tại họp báo.