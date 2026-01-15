CSGT TP Huế lại phát hiện tài xế dương tính, tàng trữ trái phép ma tuý

(VTC News) -

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc (Phòng CSGT Công an TP Huế) xác nhận, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng thuộc đơn vị vừa phát hiện tài xế xe đầu kéo dương tính và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 23h ngày 14/01, tại km 861 Quốc lộ 1 đoạn qua phường Phú Lộc (TP Huế), tổ công tác Trạm CSGT Phú Lộc thực hiện kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông trên tuyến.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Hữu Quốc Phong (trú phường Lộc An, TP Huế) điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 43H-174.05, kéo theo rơ-moóc biển số 43RM-011.95, dương tính với chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra cabin phương tiện, tổ công tác phát hiện 4 viên nén màu hồng, nghi là ma túy dạng hồng phiến, được cất giấu trong bao thuốc lá nhãn hiệu Jet. Toàn bộ tang vật được niêm phong theo quy định.

Tài xế Lê Hữu Quốc Phong cùng số tang vật liên quan đến sự việc

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Huế thực hiện lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao người và tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây chưa đầy 10 ngày, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Phú Lộc do Trung tá Hồ Chí Tuấn Anh làm tổ trưởng thực hiện dừng kiểm tra ô tô đầu kéo biển kiểm soát 74H-006.20 kéo theo rơ moóc 74RM-000.78 do Nguyễn Hữu Hùng (SN 1993, trú tại Giang Tiên, Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cầm lái, đang chạy theo hướng Bắc – Nam.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Nguyễn Hữu Hùng dương tính với chất ma túy. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 hộp pháo hoa loại 100 ống, tổng trọng lượng khoảng 1,6 kg, cùng 1 con dao.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 30/12, tổ công tác của Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 340 + 200 đường Hồ Chí Minh và thực hiện dừng ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ mooc biển kiểm soát 74R-011.17 do anh Trần Văn Cường (SN 1990 trú Cam Phú, Cam Lộ, Quảng Trị) chạy theo hướng xã A Lưới 1 đi xã Bình Điền.

Quá trình kiểm tra, làm việc thấy Trần Văn Cường có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Đội CSGT số 1 Phòng CSGT Công an TP Huế thực hiện kiểm tra nhanh ma tuý với tài xế này và cho ra kết quả dương tính với ma tuý loại Methamphetamine. Kiểm tra trên người của Trần Văn Cường, lực lượng CSGT phát hiện 5 viên nén màu hồng nghi là ma tuý tổng hợp.