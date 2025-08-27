Người dân mở hội, biến phố Hà Nội thành biển cờ đỏ sao vàng trước giờ sơ duyệt

Từ sáng sớm 27/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã rộn ràng không khí ngày hội. Người dân Thủ đô cùng du khách bốn phương đổ về đây, mang theo cờ đỏ sao vàng, trống nhỏ, băng rôn… chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h tối nay.