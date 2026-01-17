Hơn 3h sáng, cờ đỏ sao vàng nhuộm kín phố Hà Nội mừng U23 Việt Nam vào bán kết

Rạng sáng 17/1, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội đông nghẹt người và phương tiện khi hàng vạn cổ động viên xuống đường ăn mừng chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE, qua đó giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE kết thúc sau hơn 120 phút thi đấu căng thẳng. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, từ nhiều khu dân cư và tuyến đường lớn, người dân mang theo cờ đỏ sao vàng bắt đầu di chuyển về các khu vực trung tâm như Cửa Nam, Hồ Hoàn Kiếm, hầm Kim Liên... để chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Các nhóm cổ động viên vừa di chuyển vừa hô vang “Việt Nam vô địch”, tạo nên không khí sôi động dù thời điểm đã sang rạng sáng.
Thời tiết Hà Nội đêm 16, rạng sáng 17/1 không quá lạnh, thuận lợi cho người dân ra đường hoà mình vào niềm vui chiến thắng của bóng đá nước nhà.
“Bình thường tôi ít ra ngoài vào ban đêm, nhưng hôm nay xem trận đấu xong thấy không khí quá hào hứng nên cùng gia đình ra Bờ hồ. Chiến thắng này rất đáng nhớ, các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực đến phút cuối”, anh Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, ở phường Hoàn Kiếm) cho biết.
“Trận đấu kéo dài và rất căng thẳng. Khi đội giành chiến thắng, tôi và gia đình quyết định ra đường ngay để chung vui. Đi đến đâu cũng thấy cờ đỏ sao vàng, mọi người đều rất phấn khởi”, anh Trần Ngọc Duy, ở Cầu Giấy nói.
Người dân xuống đường "đi bão" mừng U23 Việt Nam vào bán kết U23 Châu Á.
Đến gần 3h cùng ngày, nhiều tuyến phố trung tâm vẫn đông người và phương tiện. Tại phố Hàng Bài và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, dòng người tiếp tục di chuyển chậm, không khí ăn mừng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận trên đường Nguyễn Trãi và một số trục giao thông lớn khác.
Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 UAE với tỷ số 3-2 sau hai hiệp phụ là kết quả của màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trong suốt 120 phút thi đấu. Với tấm vé vào bán kết U23 châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ lớn từ người hâm mộ cả nước.