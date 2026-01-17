U23 Việt Nam chiến đấu vì màu cờ bên ngực trái, chào mừng Đại hội Đảng

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE.

U23 Việt Nam tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ khi đánh bại U23 UAE với tỷ số 3-2 ở trận tứ kết giải U23 châu Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm đến phút cuối cùng. U23 Việt Nam 2 lần dẫn trước, 2 lần bị gỡ hoà rồi ghi bàn quyết định trong hiệp phụ.

"Động lực duy nhất của toàn đội là vì màu cờ bên ngực trái. Đó là động lực để toàn đội thi đấu hướng tới mục tiêu cao, để chào mừng Đại hội Đảng", đội trưởng Khuất Văn Khang phát biểu sau trận đấu. Anh và đồng đội phải lăn xả suốt trận đấu để đối phó với những cầu thủ vượt trội về thể hình, thể lực của U23 UAE.

Cầu thủ số 11 của U23 Việt Nam nói thêm: "Toàn đội hoàn toàn tin tưởng vào chiến thuật của huấn luyện viên. Rất vui và hạnh phúc vì toàn đội cùng nhau cố gắng. U23 Việt Nam xin gửi tặng chiến thắng cho người hâm mộ".

U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE để giành quyền vào bán kết U23 châu Á 2026.

Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Đình Bắc và Phạm Minh Phúc là 3 cầu thủ ghi bàn của U23 Việt Nam ở trận này. Sau mỗi bàn thắng, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đều phải đối mặt với sức ép lớn từ đối thủ. U23 UAE khai thác triệt để các tình huống bóng bổng và 2 lần gỡ hoà theo cách này.

"Cả 2 bàn thắng của U23 UAE hôm nay đều là những tình huống rất tốt. Đối với những tình huống đối thủ phản công, tạt vào đánh đầu, U23 Việt Nam phải rút kinh nghiệm để hướng tới trận tiếp theo", Khuất Văn Khang cho biết thêm.

Ở trận đấu này, đội trưởng U23 Việt Nam nhận 1 thẻ vàng. Đây cũng là thẻ phạt duy nhất của U23 Việt Nam trong trận đấu. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng gì đến lực lượng của đội bóng bởi theo điều lệ giải, các cầu thủ mới nhận 1 thẻ vàng sẽ được xoá thẻ sau vòng tứ kết.