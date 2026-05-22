Cục Thuế: Việc gỡ cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh sắp tới sẽ nhanh hơn

Tại họp báo chuyên đề về những nội dung liên quan đến quy định tạm hoãn xuất cảnh sáng 22/5, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: “Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ phối hợp chặt với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để rà soát, hoàn thiện quy trình trao đổi dữ liệu điện tử. Qua đó đơn giản hóa hơn nữa việc gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo đảm xử lý nhanh chóng, thuận tiện và giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp”.

Trước sự quan tâm của dư luận với các quy định về tạm hoãn xuất cảnh trong quản lý thuế, ông Sơn khẳng định cơ quan thuế luôn thực hiện đúng quy định pháp luật, trên tinh thần công khai, minh bạch và tạo điều kiện tối đa cho người nộp thuế.

Cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan xuất nhập cảnh và các đơn vị liên quan để đối chiếu dữ liệu, đồng thời triển khai nhiều hình thức thông báo, cảnh báo đến người dân thông qua hệ thống eTax và các kênh điện tử khác.

Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp cố tình không hợp tác, bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh dù cơ quan thuế đã nhiều lần gửi thông báo và hỗ trợ xử lý.

Phó Cục trưởng Mai Sơn thông tin về những cải cách chính sách thuế đang triển khai để hỗ trợ người nộp thuế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Huy, Phó ban Ban Nghiệp vụ thuế, cho biết, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh hiện được áp dụng đối với 4 nhóm đối tượng sau:

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian qua, cơ quan thuế đã thu hồi được trên 4.000 tỷ đồng nợ thuế của hơn 13.000 người với. Trong đó, khoảng 7.100 người thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Sau đó, những người này được cơ quan thuế hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo ông Huy, kết quả trên cho thấy tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, đồng thời tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.

Nói về những trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế chỉ với số tiền nhỏ, đại diện Cục Thuế cho biết, chủ yếu là các cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh, không thực hiện các thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế theo quy định. Đối với một số trường hợp cá biệt, cơ quan thuế đã liên hệ để với người nộp thuế nhưng đều không nhận được kết quả phản hồi.

Thời gian qua, dư luận xôn xao trước tình trạng nhiều người nợ thuế với số tiền rất ít nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, gây nhiều thiệt hại đáng tiếc. Nhiều ý kiến cho rằng ngành thuế nên hỗ trợ người dân nhiều hơn như: cảnh báo liên tục, cho phép nộp thuế ngay tại sân bay và hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh tức thời, lắp đặt ki ốt điện tử tại cửa khẩu hay nâng mức để cưỡng chế tạm hoãn xuất cảnh lên cao hơn nữa, thay vì chỉ là 1 triệu đồng như đề xuất.