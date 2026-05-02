Xử lý 2 người ở Hải Phòng bình luận xúc phạm lực lượng công an trên Facebook

Ngày 2/5, Công an TP Hải Phòng cho biết, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Tân Minh và Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 2 trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bình luận có nội dung khiếm nhã, tiêu cực, công kích uy tín lực lượng Công an.

Hai tài khoản được xác định do P.X.C. (SN 1974, trú xã Tân Minh, Hải Phòng) và H.V.C. (SN 1982, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) quản lý, sử dụng.

Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng xúc phạm công an trên Facebook. (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Theo cơ quan công an, các cá nhân này đã bình luận dưới bài viết đăng trên Chuyên đề An ninh Hải Phòng ngày 29/4 với nội dung xuyên tạc, tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã triệu tập cả hai đến trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định hành vi của các trường hợp trên có dấu hiệu vi phạm quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Hiện, hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn thiện để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, kiểm chứng trước khi bình luận hoặc chia sẻ, tránh đăng tải nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Trước đó, ngày 29/4, Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Thành Sen xử lý một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội.

Công an xã Đức Thọ mời L.V.N. đến làm việc.

Theo kết quả xác minh, ông L.V.N. (sinh năm 1959, trú phường Thành Sen) nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Trong đó, có bài viết chứa thông tin mang tính xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo và UBND xã Đức Thọ, ảnh hưởng đến uy tín chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, lực lượng công an mời ông N. đến làm việc. Tại cơ quan chức năng, người này thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức rõ việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, xúc phạm tổ chức, cá nhân là trái quy định pháp luật.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu điều tra cùng mức độ vi phạm, Công an xã Đức Thọ tham mưu xử phạt vi phạm hành chính ông L.V.N. số tiền 7,5 triệu đồng.