Ẩn danh xúc phạm người khác trên Facebook, bị công an triệu tập

Công an xã Hoàn Lão (tỉnh Quảng Trị) triệu tập để làm việc, xử lý 1 người sử dụng tài khoản ẩn danh đăng bài xúc phạm người khác trên mạng xã hội Facebook.

Công an xã Hoàn Lão tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.M.N (SN 2000, trú tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị) về việc bị đăng tải thông tin có nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên trang Facebook “Chợ Cộn Đồng Sơn” dưới hình thức ẩn danh.

Làm việc với cán bộ công an, anh S. nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân. (Ảnh: CA)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Lão khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua đó xác định anh N.T.S (SN 1996, trú tại xã Hoàn Lão) là chủ sử dụng tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật nêu trên.

Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ông N.T.S thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nguyên nhân xuất phát từ nhận thức pháp luật còn hạn chế, thiếu kiểm soát trong phát ngôn trên không gian mạng, dẫn đến việc đăng tải thông tin bịa đặt, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Quá trình làm việc, Công an xã Hoàn Lão tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật có liên quan và phân tích rõ những hệ lụy từ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ông N.T.S nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng tải bài viết đính chính, xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Công an xã Hoàn Lão tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cách đây hơn 10 ngày, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H (SN 1970) và ông P.T.X (SN 1969) cùng trú tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị), mỗi người 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thực hiện xác minh, các lực lượng công an tỉnh Quảng Trị xác định, làm rõ chủ các tài khoản đăng tải bài viết là ông Đ.M.H và ông P.T.X.