Khách ngoại đến Việt Nam lập kỷ lục, mục tiêu đột phá ngành du lịch sớm về đích?

Ngành du lịch Việt Nam năm 2026 đặt mục tiêu đột phá với việc đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa. Tổng doanh thu dự kiến đạt khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.

Trước đó, các chuyên gia nhận định đây là một thách thức. Tuy nhiên, việc khách quốc tế đến Việt Nam quý I cao nhất lịch sử đã khiến nhiều người lạc quan hơn.

Nguồn: Cục Thống kê.

Có thể hoàn thành sớm mục tiêu khó

Ông Phạm Duy Nghĩa - Giám đốc Vietfoot Travel, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Chi hội Lữ hành Hà Nội - cho biết, năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, đồng thời phục vụ khoảng 135 triệu lượt khách nội địa.

Sang 2026, chỉ trong 3 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức kỷ lục của quý I các năm từ trước đến nay. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên trong 3 tháng liên tục, Việt Nam đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng.

"Trong bối cảnh bứt phá ấn tượng này, mục tiêu cả năm đón 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, với doanh thu khoảng 1,125 triệu tỷ đồng là hoàn toàn có cơ sở đạt được, thậm chí là đạt sớm. Tất nhiên, ngành du lịch cần tiếp tục giải quyết tốt các điểm nghẽn để có thể hoàn thành mục tiêu trên", ông Nghĩa nói.

Du khách quốc tế tham quan một điểm du lịch ở Hội An. (Ảnh: Thanh Ba)

Tương tự, ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Vietluxtour - cũng tự tin dự đoán: Dù giá vé máy bay thời gian qua tăng do chịu tác động bởi giá nhiên liệu bay cao khi tình hình Trung Đông căng thẳng nhưng lượng khách quốc tế từ nay đến cuối năm đã được đặt chỗ từ năm trước, nên ít chịu ảnh hưởng của tình trạng này.

“Các booking (đặt chỗ) phát sinh mới có thể chậm lại trong ngắn hạn nhưng nhu cầu tổng thể vẫn tích cực. Đặc biệt, xu hướng khách Âu - Mỹ ngày càng ổn định, trong khi nhóm khách này thường có thời gian lưu trú dài, mức chi tiêu cao và hay lựa chọn hành trình xuyên Việt.

Điều này giúp dòng khách lan tỏa đến nhiều địa phương thay vì chỉ tập trung vào TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng hay Nha Trang, Phú Quốc...Đồng thời, sức hút mới mẻ của các địa phương cũng có thể kích thích thêm khách quốc tế đến Việt Nam”, ông Dũng nói.

Trong quý I, thị trường Nga đang nổi lên như một điểm sáng với hơn 367.000 lượt khách đến Việt Nam, tăng tới 194,5% so với cùng kỳ năm trước và vươn lên vị trí thứ 3 về lượng khách quốc tế. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong các thị trường nguồn.

“Mức tăng này đến từ nhiều yếu tố như chính sách miễn thị thực 45 ngày, sự phục hồi nhanh của các đường bay thẳng và việc Việt Nam được định vị là điểm đến an toàn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn.

Thị trường khách Nga và Đông Âu đang quay trở lại mạnh. Đây là nhóm khách có thời gian lưu trú dài, chi tiêu cao, phù hợp với định hướng nâng giá trị của du lịch Việt Nam. Bên cạnh đó, các thị trường châu Âu như Ba Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với lượng khách tăng hơn 50% so với cùng kỳ…Đây là những tín hiệu tích cực cho chiến lược mở rộng thị trường xa”, ông Trần Thế Dũng nhận định.

Những thị trường có khách đến Việt Nam nhiều trong quý I/2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục được xác định là thị trường chiến lược. Việc khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027” được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh cho dòng khách lớn nhất này.

Thay đổi tích cực giúp du lịch Việt Nam tiến xa

Theo ông Phạm Duy Nghĩa, không chỉ đơn thuần là những con số mà việc đang tháo gỡ những điểm nghẽn lớn hiện nay cũng là ấn tượng không nhỏ của ngành du lịch Việt Nam.

Đó là sự đổi mới về công tác quảng bá xúc tiến du lịch; năng lực tiếp nhận và chất lượng phục vụ, từ công suất sân bay, hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú đến chất lượng dịch vụ tại điểm đến, đặc biệt ở các địa phương ngoài trung tâm cũng được cải thiện mạnh mẽ.

Bên cạnh đó nguồn nhân lực du lịch, từ kỹ năng, tác phong phục vụ, ngoại ngữ đến đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách cũng được nâng cao hơn.

"Đó là những thay đổi tích cực giúp du lịch Việt Nam tin tưởng đón lượng khách lớn như kỳ vọng", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Du lịch Việt Nam thu hút lượng khách quốc tế đông kỷ lục trong quý I/2026. (Ảnh minh họa: Phạm Duy)

Cũng theo ông Nghĩa, do nhu cầu khách ngày càng thay đổi, không chỉ tham quan mà thiên về tìm kiếm trải nghiệm cá nhân hóa, có chiều sâu nên việc cạnh tranh bằng giá rẻ sẽ không còn hiệu quả. Ngành du lịch Việt Nam vì thế đang chuyển sang phân khúc khách chi tiêu cao với các sản phẩm nghỉ dưỡng 4 - 5 sao hay MICE - loại hình kết hợp hội họp (Meetings), khen thưởng (Incentives), hội nghị (Conferences) và triển lãm (Exhibitions) với nghỉ dưỡng, hướng tới khách đoàn doanh nghiệp.

Còn theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ngoài những chính sách của Nhà nước, của ngành du lịch thì bản thân doanh nghiệp lữ hành cũng đang thay đổi tích cực để thu hút du khách quốc tế.

“Thay vì quảng bá dàn trải, Hiệp hội chú trọng đưa doanh nghiệp quốc tế tại những thị trường trọng điểm của Việt Nam đến khảo sát thực tế thông qua các chương trình famtrip (hình thức du lịch khảo sát, làm quen và tiếp thị). Đây là cách hiệu quả nhất để tạo niềm tin và thúc đẩy hợp tác.

Thực tế cho thấy, các chương trình famtrip với hàng trăm doanh nghiệp quốc tế tham gia đã góp phần trực tiếp vào tăng trưởng khách quốc tế cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Bên cạnh đó, xúc tiến số cũng được đẩy mạnh, nhưng vẫn kết hợp với xúc tiến trực tiếp để đảm bảo hiệu quả kết nối.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, việc tập trung vào các thị trường có khả năng chi tiêu cao như Nga, châu Âu, đồng thời duy trì thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Asean sẽ là chiến lược then chốt. Mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và thu hút 150 triệu lượt khách nội địa trong năm nay hoàn toàn khả thi”, ông Bình nhận định.