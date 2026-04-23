Hầu hết chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội đến các điểm du lịch kín chỗ dịp 30/4

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tỷ lệ đặt chỗ trên đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương đang tăng cao trong kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay.

"Hầu hết các chặng bay tới địa điểm du lịch trọng điểm đã ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cao từ 80% đến 100%, như TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Tuy Hòa, TP.HCM - Côn Đảo, TP.HCM - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng và Hà Nội - Đồng Hới…", Cục Hàng không thông tin.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP.HCM và Hà Nội. Tuy nhiên do năm nay có 2 kỳ nghỉ lễ sát nhau nên lượng khách quay lại các thành phố lớn có xu hướng trải đều nhưng vẫn tập trung cao vào 2 ngày cuối của kỳ nghỉ lễ (ngày 2,3/5), hầu hết các đường bay về TP.HCM và Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80%.

Trên các đường bay trục chính như TP.HCM - Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức thấp, trung bình khoảng 30% - 50%. Hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Giá vé máy bay tăng trung bình 5 - 8%

So với dữ liệu khảo sát giá vé tuần trước, trên một số đường bay cho thấy, trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25 đến 29/4) khảo sát trong ngày 22/4/26 đã tăng trung bình khoảng 5 - 8% tùy chặng.

Giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP.HCM hiện được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ khoảng 3,8 - 4,5 triệu đồng/vé tùy hãng. Hãng hàng không Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 4,2 - 4,5 triệu đồng, trong khi hãng hàng không Vietjet Air cung cấp mức giá 3,5 - 4,2 triệu đồng và Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,6 - 4,1 triệu đồng.

Mức giá trên tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, đặc biệt tại các khung giờ bay đẹp và ngày cao điểm.

Trên chặng TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 ở mức 2,9 - 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động khoảng 2,1 - 2,9 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng có giá vé từ khoảng 2,9 đến 4,0 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,4 đến 3,2 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới khoảng 5 đến 5,5 triệu đồng, trong khi Vietjet Air dao động từ 3,5 - 5 triệu đồng.

Chặng TP.HCM - Phú Quốc có mức giá từ khoảng 2 - 3,2 triệu đồng. Chặng Hà Nội - Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,8 đến 4,6 triệu đồng.

Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP.HCM, giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.

Khảo sát ngày 3/5, giá vé chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 4,2 đến 4,6 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông hoặc chỉ còn hạng giá cao.

Còn từ Cam Ranh về TP.HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2,2 đến 2,6 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động 2,8 - 3,4 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 3/5, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,3 đến 3,2 triệu đồng, các hãng còn lại ghi nhận mức giá phổ biến khoảng 2,1 đến 2,6 triệu đồng.