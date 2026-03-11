iPhone 16e chỉ từ 12,49 triệu đồng khi đăng ký gói 5G tại Viettel Store

(VTC News) -

Chương trình giúp người dùng tiếp cận dòng iPhone mới với chi phí hợp lý, đồng thời kết hợp nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi dịch vụ.

Gói cước 5G đi kèm cung cấp 8GB data mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu truy cập internet, xem video, học tập và làm việc trực tuyến. Khách hàng còn được 10 phút gọi nội mạng, 100 phút gọi ngoại mạng cùng gói truyền hình TV360 tiêu chuẩn, mang lại thêm lựa chọn giải trí trên thiết bị di động.

Khách hàng có thể lựa chọn trả góp 0% lãi suất với số tiền trả trước từ 0 đồng. Chương trình thu cũ đổi mới cũng được áp dụng, giúp giảm thêm đến 1 triệu đồng khi nâng cấp từ điện thoại cũ lên iPhone 16e. Chưa hết, khách hàng có thể sở hữu ốp lưng iFinger hoặc Likcase dành cho iPhone 16e với giá ưu đãi 79.000 đồng, cơ hội trúng thẻ toàn năng Viettel Store trị giá 20 triệu đồng để mua sắm các sản phẩm công nghệ khác.

iPhone 16e được trang bị chip Apple A18, hỗ trợ các tác vụ trí tuệ nhân tạo và nền tảng Apple Intelligence. Máy sở hữu màn hình OLED 6,1 inch, mang lại chất lượng hiển thị sắc nét cùng trải nghiệm ổn định đặc trưng của hệ sinh thái Apple.

Bạn đọc quan tâm liên hệ website Viettel Store hoặc 18008123 để biết thêm chi tiết