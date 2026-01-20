Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu Champions League 2025-2026 lượt 7 mới nhất

(VTC News) -

Lượt trận thứ 7 của UEFA Champions League mùa giải 2025-2026 diễn ra từ đêm 20/1 đến sáng 22/1. Arsenal tạm thời đứng đầu bảng và là đội duy nhất có thành tích toàn thắng (18 điểm). Bayern Munich (15 điểm), Paris Saint-Germain, Man City và Atalanta (cùng 13 điểm) lần lượt đứng sau. Nhóm 5 đội bóng kể trên chắc chắn giành quyền đi tiếp (vào thẳng vòng 1/8 hoặc play-off).

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 6

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Arsenal 6 17-1 18 2 Bayern Munich 6 18-7 15 3 PSG 6 19-8 13 4 Man City 6 12-6 13 5 Atalanta 6 8-6 13 6 Inter Milan 6 12-4 12 7 Real Madrid 6 13-7 12 8 Atletico Madrid 6 15-12 12 9 Liverpool 6 11-8 12 10 Tottenham 6 13-7 11 11 Dortmund 6 19-13 11 12 Chelsea 6 13-8 10 13 Sporting 6 12-8 10 14 Barcelona 6 14-11 10 15 Newcastle 6 13-6 10 16 Marseille 6 11-8 9 17 Juventus 6 12-10 9 18 Galatasaray 6 8-8 9 19 AS Monaco 6 7-8 9 20 Bayer Leverkusen 6 10-12 9 21 PSV Eindhoven 6 15-11 8 22 Qarabag 6 10-13 7 23 Napoli 6 6-11 7 24 Copenhagen 6 9-17 7 25 Benfica 6 6-8 6 26 Union SG 6 7-15 6 27 Pafos 6 4-9 6 28 Athletic Bilbao 6 4-9 5 29 Olympiakos 6 6-13 5 30 Club Brugge 6 8-16 4 31 Frankfurt 6 8-16 4 32 Slavia Prague 6 2-11 3 33 Bodo/Glimt 6 9-13 3 34 Ajax 6 5-18 3 35 Villarreal 6 4-13 1 36 Kairat 6 4-15 1

Theo thể thức giải UEFA Champions League 2025-2026, Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 7

Ngày 20/1

22h30: Kairat Almaty vs Club Brugge.

Ngày 21/1

0h45: Bodo Glimt vs Man City.

3h: Copenhagen vs Napoli.

3h: Inter Milan vs Arsenal.

3h: Olympiacos vs Bayer Leverkusen.

3h: Real Madrid vs AS Monaco.

3h: Sporting Lisbon vs PSG.

3h: Tottenham vs Dortmund.

3h: Villarreal vs Ajax

Ngày 22/1

0h45: Qarabag vs Frankfurt.

0h45: Galatasaray vs Atletico Madrid.

3h: Atalanta vs Athletic Bilbao.

3h: Bayern Munich vs Royal Union SG.

3h: Chelsea vs Pafos.

3h: Juventus vs Benfica.

3h: Marseille vs Liverpool.

3h: Newcastle vs PSV.

3h: Slavia Prague vs Barcelona.