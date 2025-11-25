Bảng xếp hạng giải UEFA Champions League 2025-2026 lượt 5

(VTC News) -

Ở lượt trận thứ 5 của UEFA Champions League, 2 đội đầu bảng là Bayern Munich và Arsenal đối đầu nhau trên sân vận động Emirates (London, Anh). Đội đứng thứ 3 - cũng có thành tích toàn thắng - là Inter Milan gặp thử thách không dễ khi chạm trán Atletico Madrid.

Arsenal đấu với Bayern Munich.

Bảng xếp hạng giải Champions League lượt 5

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Bayern Munich 4 14-3 12 2 Arsenal 4 11-0 12 3 Inter Milan 4 11-1 12 4 Man City 4 10-3 10 5 PSG 4 14-5 9 6 Newcastle 4 10-2 9 7 Real Madrid 4 8-2 9 8 Liverpool 4 9-4 9 9 Galatasaray 4 8-6 9 10 Tottenham 4 7-2 8 11 Barcelona 4 12-7 7 12 Dortmund 4 13-11 7 13 Sporting 4 8-5 7 14 Chelsea 4 9-6 7 15 Qarabag 4 8-7 7 16 Atalanta 4 3-5 7 17 Atletico Madrid 4 10-9 6 18 PSV Eindhoven 4 9-7 5 19 AS Monaco 4 4-6 5 20 Bayer Leverkusen 4 6-10 5 21 Pafos 4 2-5 5 22 Club Brugge 4 8-10 4 23 Frankfurt 4 7-11 4 24 Napoli 4 4-9 4 25 Marseille 4 6-5 3 26 Juventus 4 7-8 3 27 Athletic Bilbao 4 4-9 3 28 Union SG 4 4-12 3 29 Bodo/Glimt 4 5-8 2 30 Slavia Prague 4 2-8 2 31 Olympiakos 4 2-9 2 32 Villarreal 4 2-6 1 33 Copenhagen 4 4-12 1 34 Kairat 4 2-11 1 35 Benfica 4 2-8 0 36 Ajax 4 1-14 0

Lịch thi đấu, kết quả giải Champions League lượt 5

Ngày 26/11 - 0h45: Ajax vs Benfica

Ngày 26/11 - 0h45: Galatasaray vs Royale Union SG

Ngày 26/11 - 3h: Bodo/Glimt vs Juventus

Ngày 26/11 - 3h: Chelsea vs Barcelona

Ngày 26/11 - 3h: Dortmund vs Villarreal

Ngày 26/11 - 3h: Man City vs Bayer Leverkusen

Ngày 26/11 - 3h: Marseille vs Newcastle United

Ngày 26/11 - 3h: Napoli vs Qarabag

Ngày 26/11 - 3h: Slavia Prague vs Athletic Bilbao

Ngày 27/11 - 0h45: Copenhagen vs Kairat Almaty

Ngày 27/11 - 0h45: Pafos vs AS Monaco

Ngày 27/11 - 3h: Arsenal vs Bayern Munich

Ngày 27/11 - 3h: Atletico Madrid vs Inter Milan

Ngày 27/11 - 3h: Eintracht Frankfurt vs Atalanta

Ngày 27/11 - 3h: Liverpool vs PSV

Ngày 27/11 - 3h: Olympiacos vs Real Madrid

Ngày 27/11 - 3h: PSG vs Tottenham

Ngày 27/11 - 3h: Sporting Lisbon vs Club Brugge

Thể thức giải UEFA Champions League năm 2025

Vòng phân hạng có 8 lượt đấu. Mỗi đội bóng sẽ thi đấu với 8 đối thủ thuộc 4 nhóm hạt giống khác nhau, theo kết quả bốc thăm ngẫu nhiên. Kết thúc 8 lượt trận, 24 câu lạc bộ giành quyền đi tiếp (trong đó 8 đội đứng đầu vào thẳng vòng 1/8, nhóm xếp hạng 9 đên 24 thi đấu vòng play-off loại trực tiếp).

Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, tiêu chí xếp hạng là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng trên sân khách, tổng thành tích của các đối thủ đã gặp.

8 đội bóng bị loại sẽ kết thúc hành trình ở đấu trường châu Âu, không có suất chuyển xuống thi đấu tại Europa League.

Các vòng loại trực tiếp diễn ra theo thể thức 2 lượt (sân nhà, sân khách) không áp dụng luật bàn thắng sân khách. Chỉ có 1 trận chung kết (không lượt về), được tổ chức ở sân vận động Puskas Arena (Budapest, Hungary) vào ngày 30/5/2026.