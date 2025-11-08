Nguyên nhân khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì ở TP.HCM

(VTC News) -

Ngày 8/11, Sở Y tế TP.HCM cho biết vi khuẩn Salmonella được phát hiện trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sau khi ăn bánh mì thịt. Bệnh nhân nhập viện với triệu chứng sốt, đau quặn bụng, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần, hiện sức khỏe đã ổn định.

Trước đó, nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ cùng một tiệm đã được các bệnh viện tiếp nhận. Tính đến sáng 8/11, có hơn 80 ca được ghi nhận, trong đó 47 người đã xuất viện. Các ca bệnh được báo cáo từ 4 bệnh viện gồm: Quân y 175 (47 ca), Đa khoa Tâm Anh TP.HCM (16 ca), Nhân dân Gia Định (19 ca) và Bình Dân (1 ca).

Hơn 80 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì. (Ảnh: BVCC)

Tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, ngày 5/11, trong số 19 ca nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm, một bệnh nhân có kết quả dương tính với Salmonella. Hầu hết bệnh nhân hiện đã ổn định, một số đã xuất viện, các ca còn lại tiếp tục được theo dõi và điều trị theo phác đồ của Sở Y tế.

Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo các bệnh viện thu dung, phân loại và xử trí theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, bao gồm bù nước, điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng các cơ quan, xét nghiệm cận lâm sàng, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi ngờ nhiễm khuẩn xâm nhập. Việc sử dụng kháng sinh được cân nhắc dựa trên tác nhân Salmonella và điều chỉnh theo kết quả kháng sinh đồ.

Dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng ban đầu của các bệnh nhân phù hợp với vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện cũng phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM nhằm truy xuất nguồn gốc và xác minh nguyên nhân.

Trước đó, ngày 29/4/2025, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm và tổ chức tập huấn cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn, nhằm thống nhất quy trình xử lý khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc.