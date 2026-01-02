Giá tất cả các loại xăng dầu đều giảm trong năm 2025

(VTC News) -

Theo đó, vào ngày 1/1/2025, (thời điểm giá xăng dầu được tính theo kỳ điều hành ngày 26/12/2024), giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.817 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 20.547 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 18.630 đồng/lít. Dầu hỏa không cao hơn 18.708 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 15.970 đồng/kg.

Đến ngày 31/12/2025, giá xăng dầu bước vào kỳ điều hành cuối cùng của năm 2025. Theo đó, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.438 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 18.917 đồng/lít.

Giá dầu diesel không cao hơn 17.255 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 17.694 đồng/lít, giá dầu mazut không cao hơn 13.345 đồng/kg.

Như vậy, so với đầu năm, tất cả các loại xăng dầu đều giảm giá vào cuối năm. Cụ thể: giá xăng E5 RON92 giảm 1.379 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 1.630 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.375 đồng/lít. Dầu hỏa giảm 1.014 đồng/lít. Riêng giá dầu mazut giảm 2.625 đồng/kg.

Trong năm 2025, giá xăng trong nước đã trải qua 50 kỳ điều chỉnh, gồm 24 phiên giảm, 20 phiên tăng và 6 phiên trái chiều.

Giá xăng dầu năm qua biến động như thế nào. (Ảnh: Minh Đức).

Đánh giá về thị trường xăng dầu thời gian tới, lãnh đạo một doanh nghiệp xăng dầu cho rằng, về phía nguồn cung, dù OPEC+ đã quyết định tạm dừng gia tăng sản lượng trong quý I/2026, nhưng lượng dầu bổ sung từ các quốc gia ngoài khối vẫn ở mức cao. Theo IEA, các nước như Mỹ, Brazil và Canada dự kiến mỗi nước tiếp tục tăng khoảng 120.000 thùng/ngày.

Về phía nhu cầu, tiêu thụ dầu trong quý I/2026 nhiều khả năng tăng chậm. Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát đi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng các chỉ báo kinh tế gần đây cho thấy, đà phục hồi của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thực sự bền vững. Điều này khiến triển vọng tiêu thụ năng lượng của Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức trong ngắn hạn.

Với Trung Quốc, việc tăng cường tích trữ dầu và đẩy mạnh khai thác trong nước thời gian qua cũng khiến nhu cầu nhập khẩu ngắn hạn có xu hướng chững lại. Bên cạnh đó, quý I hằng năm vốn là giai đoạn thấp điểm về nhu cầu năng lượng tại nhiều khu vực, càng hạn chế khả năng hấp thụ nguồn cung dư thừa.

Trên cơ sở theo dõi sát diễn biến thị trường và các tín hiệu cung - cầu, vị lãnh đạo doanh nghiệp này dự báo trong quý I/2026, giá dầu Brent nhiều khả năng dao động trong vùng 55 - 60 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI dao động ở mức 52 - 57 USD/thùng.

Đây là vùng giá phản ánh tương đối đầy đủ trạng thái dư cung hiện nay, nhưng chưa đủ thấp để buộc các nhà sản xuất lớn phải phản ứng mạnh bằng các biện pháp cắt giảm sâu hơn. Do đó, nếu xuất hiện các nhịp hồi phục, phần lớn sẽ mang tính kỹ thuật và khó duy trì trong thời gian dài.

Đối với thị trường trong nước, giá xăng dầu sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến giá dầu thô và giá xăng dầu thành phẩm tại châu Á, trong bối cảnh nhiều quốc gia xuất khẩu phải đẩy mạnh bán dầu với mức chiết khấu sâu.

Tuy nhiên, với cơ chế điều hành linh hoạt và các công cụ bình ổn hiện nay, giá xăng dầu trong nước những tháng đầu năm 2026 nhiều khả năng chỉ biến động trong biên độ hẹp qua từng kỳ điều hành, trong điều kiện không xuất hiện các cú sốc lớn từ yếu tố địa chính trị.