Lạc bước giữa rừng mai anh đào miền biên cương

“Mình không nghĩ rằng giữa núi đá khô cằn lại có thể bắt gặp một rừng hoa dịu dàng đến vậy. Đứng dưới tán hoa, hít hà mùi sương núi, tôi cảm giác như đang đi lạc vào một thế giới khác, rất bình yên”, chị Lan Hương, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.