(VTC News) -

Tại cuộc họp triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ngày 26/9, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết tác động tích cực tới tình hình gia nhập thị trường và hoạt động của doanh nghiệp.

Từ khi Nghị quyết được ban hành đến nay, bình quân mỗi tháng có hơn 19.100 doanh nghiệp thành lập mới (trong đó tháng 6 đạt mốc hơn 24.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới), tăng gần 48% so với bình quân 5 tháng đầu năm.

Bình quân số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tăng trưởng mạnh mẽ, đạt hơn 31.500 doanh nghiệp/tháng, tăng khoảng 27% so với bình quân 5 tháng đầu năm 2024.

Lũy kế 8 tháng năm 2025, cả nước có hơn 209.240 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn 30% so với số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp. (Ảnh: VGP/Thu Sa).

Cùng với đó, số lượng hộ kinh doanh thành lập mới cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 118% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, gần 13.700 hộ kinh doanh nộp thuế khoán chuyển đổi sang nộp thuế theo phương pháp kê khai và gần 1.480 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; riêng tháng 6 có 910 hộ chuyển đổi.

Đáng chú ý, những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh đã tác động đến tăng thu ngân sách Nhà nước.

Trong 8 tháng năm 2025, thu ngân sách Nhà nước của khu vực kinh tế tư nhân từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt gần 296.000 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó, tổng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh là 17.100 tỷ đồng, đạt 53,4% so với nhiệm vụ thu, bằng 131% cùng kỳ năm 2024.

Kết quả tích cực này góp phần vào tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng năm 2025 của cả nước đạt 1,33 triệu tỷ đồng, bằng 80,7% dự toán năm và tăng 31,8% cùng kỳ năm trước.

Sau Nghị quyết 68, mỗi tháng có hơn 19.000 doanh nghiệp thành lập mới. (Ảnh minh họa: Nguyễn Hằng)

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Tài chính cũng cho biết, việc triển khai Nghị quyết tại địa phương còn chậm, chưa được như kỳ vọng, trình độ của cán bộ cấp cơ sở còn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ đã thảo luận, đề xuất, kiến nghị giải pháp để thúc đẩy Nghị quyết tiếp tục đi vào cuộc sống hơn nữa.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý mục tiêu là tạo ra môi trường, cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân đưa vào nền kinh tế. Việc này sẽ giúp lan tỏa phong trào khởi nghiệp toàn quốc, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của khu vực tư nhân.

"Triển khai ngay chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển sang doanh nghiệp, tìm hiểu xem có rào cản, tâm lý e ngại gì không? Mục đích là phải tạo được làn sóng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp", Phó Thủ tướng đề nghị.