Xiaomi ra mắt Redmi Note 15 Series tại Việt Nam, giá từ 5,99 triệu đồng

(VTC News) -

Khác với các thế hệ trước, Redmi Note 15 Series được Xiaomi trang bị chuẩn độ bền Redmi Titan. Đây là bước đi nhằm phổ cập những tiêu chuẩn vốn chỉ có trên dòng cao cấp xuống phân khúc phổ thông.

Cụ thể, các phiên bản cao cấp nhất sở hữu đồng thời bốn chuẩn kháng bụi và nước gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K. Theo công bố, thiết bị có thể hoạt động ổn định ở độ sâu 2m trong 24 giờ. Về khả năng va đập, máy đạt chứng nhận SGS 5 sao, chịu được cú rơi từ độ cao lên đến 2,5m nhờ khung máy gia cố và kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2.

Các phiên bản màu sắc của REDMI Note 15 Pro 5G.

Đáng chú ý, pin dung lượng 6.580 mAh trên dòng máy được cam kết độ bền lên tới 6 năm sử dụng (tương đương 2.000 chu kỳ sạc) mà vẫn giữ được 80% dung lượng. Riêng bản Pro+ 5G hỗ trợ sạc nhanh 100W, cho phép nạp đầy năng lượng trong thời gian cực ngắn.

Hệ thống camera tiếp tục là vũ khí sắc bén của Xiaomi khi trang bị cảm biến ISOCELL HPE 200MP thế hệ mới. Với sự hỗ trợ của AI, máy cho phép zoom 2x và 4x với chất lượng tương đương quang học, hỗ trợ quay video 4K sắc nét.

Cụm camera 200MP trên Redmi Note 15 Series sử dụng cảm biến ISOCELL HPE thế hệ mới, hỗ trợ zoom chất lượng quang học 4x.

Về hiệu năng, Xiaomi phân hóa cấu hình rõ rệt để người dùng lựa chọn. Phiên bản cao nhất Redmi Note 15 Pro+ 5G sử dụng chip Snapdragon 7s Gen 4, trong khi bản Pro 5G dùng MediaTek Dimensity 7400-Ultra.

Cả hai đều được trang bị màn hình CrystalRes AMOLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K và độ sáng tối đa lên tới 3200 nit, mang lại trải nghiệm thị giác sống động.

Bên cạnh điện thoại thông minh, Xiaomi cũng giới thiệu loạt thiết bị đeo và gia dụng mới gồm tai nghe Redmi Buds 8 Lite (giá 790.000 đồng), kính thông minh Mijia Smart Audio (từ 6,49 triệu đồng) và máy lọc không khí công suất lớn Mijia Air Purifier Max.

Tại thị trường Việt Nam, Redmi Note 15 có giá khởi điểm từ 5,99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp nhất Redmi Note 15 Pro+ 5G (12 GB/512 GB) có giá chính thức là 12,49 triệu đồng.