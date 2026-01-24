Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 - XSDL 25/1

XSDL 25/1. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 25/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
- XSDL 18/1, kết quả xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 18/1/2026
- XSDL 11/1/2026
- XSDL 4/1/2026
- XSDL 28/12/2025
- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.
- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày, tính từ ngày mở thưởng trên vé. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng không được nhận tiền thưởng.
- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.
- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.
- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để lĩnh thưởng.
- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.
- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Tư gồm có đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.
- XSMN thứ Năm gồm có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu gồm có đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật gồm có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 25/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.