Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/2/2026 - XSDL 1/2

XSDL 1/2. Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 1/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 1/2/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 1/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày tính từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không được lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị nhận thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn người trúng thưởng.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

