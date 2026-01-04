Những công trình, dự án nghìn tỷ ở Hải Phòng khánh thành năm 2025

(VTC News) -

Trên dải đất cửa biển đang chuyển mình từng ngày, hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn đang vẽ nên diện mạo mới cho Hải Phòng. Từ hàng loạt khu đô thị, nhà ở xã hội quy mô, những cây cầu hiện đại cho đến những khu công ven biển tầm cỡ và Cảng Lạch Huyện - cửa ngõ giao thương quốc tế. Tất cả đang hiện thực hóa khát vọng phát triển của một đô thị hướng biển, công nghiệp và dịch vụ vươn tầm khu vực.

Khu đô thị mới Bắc sông Cấm ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ khi dự án Trung tâm Hành chính - chính trị quy mô, hiện đại bậc nhất miền Bắc hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2025. (Ảnh phối cảnh tổng thể trung tâm Khu đô thị Bắc sông Cấm)

Nằm đối diện trung tâm hành chính cũ qua cầu Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Hành chính - chính trị mới là điểm nhấn khởi đầu cho quá trình mở rộng đô thị về phía Bắc sông Cấm, đúng với định hướng quy hoạch chung thành phố theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Trung tâm Hội nghị - biểu diễn Thành phố Hải Phòng, nơi diễn ra các sự kiện lớn của Thành phố.

Trung tâm Chính trị - hành chính và Trung tâm Hội nghị - biểu diễn Thành phố được coi là biểu tượng mới, mở ra không gian phát triển, kết nối với các khu công nghiệp, cảng biển và vùng phụ cận. Hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng được đẩy mạnh, từ các tuyến đường nội bộ trong Khu đô thị Bắc sông Cấm đến liên kết với các tỉnh lân cận, trở thành cửa ngõ phát triển.

Cuối tháng 9/2025, nơi đây diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sau khi Hải Dương và Hải Phòng sáp nhập, đánh dấu thời kỳ đổi mới, phát triển và hội nhập của thành phố Cảng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá đây là "công trình thế kỷ" của thành phố, không chỉ phục vụ nhu cầu hành chính, hội họp của chính quyền và người dân, mang ý nghĩa biểu tượng mà còn mở rộng không gian đô thị cho TP Hải Phòng mới.

Khu đô thị mới Bắc sông Cấm có vị trí chiến lược khi kết nối thuận lợi với các khu vực phát triển xung quanh. Phía Đông liền kề với nhiều khu đô thị và khu công nghiệp lớn của Hải Phòng: Vũ Yên, VSIP... Phía Bắc tiếp giáp Quảng Ninh, tăng cường hợp tác kinh tế vùng. Phía Nam gần lõi đô thị cũ, vừa đảm bảo liên thông hạ tầng cảng biển, vừa giảm tải áp lực đô thị hoá.

Đến nay, Khu đô thị Bắc Sông Cấm cũng thu hút nhiều dự án khu dân cư, đô thị mở rộng khác như Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River, khu đô thị Nam Long Hải Phòng 1… Khu đô thị mới Hoàng Huy New City ở xã Tân Dương rộng hơn 8 ha với 365 căn nhà ở. Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động có quy mô 32,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng.

Nằm ở phía Tây của TP Hải Phòng, Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ - Evergreen Tràng Duệ (phường An Dương) là một trong chuỗi dự án Nhà ở xã hội được quan tâm.

Dự án nằm đối diện KCN Tràng Duệ – Tổ hợp nhà máy LG Việt Nam, do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư trị giá 1.600 tỷ đồng, diện tích hơn 31.300 m², gồm 10 tòa nhà chung cư cao 15 tầng.

Sau khi bàn giao và đưa vào sử dụng dự án sẽ cung cấp 2.538 căn hộ cho công nhân và người lao động cũng như các đối tượng chính sách khác được hưởng chương trình nhà ở xã hội của thành phố.

Ngày 19/12, 7 tòa thuộc dự án được khánh thành và đưa vào sử dụng với 1.770 căn, góp phần kịp thời giải quyết nhu cầu nhà ở, đặc biệt trong dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Các căn hộ tại Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ có diện tích trung bình từ 26-55 m², bao gồm loại Studio (căn hộ 1 phòng), loại 1 phòng ngủ cộng 1 và loại 2 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu thực tế của người lao động.

Dự án được thiết kế không gian sinh hoạt cộng đồng và các tiện ích phức hợp liên khu phục vụ nhu cầu của cư dân như trung tâm thương mại, shophouse, công viên cây xanh, sân chơi thể thao, trường học…

Bắc qua sông Cấm nối đô thị trung tâm với đảo Vũ Yên, cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) do Tập đoàn Vingroup đầu tư, khởi công tháng 9/2023, tổng mức vốn hơn 2.300 tỷ đồng. Ngày 19/8/2025, cầu chính thức khánh thành và được coi là biểu tượng mới của Hải Phòng.

Nhìn theo phương ngang cầu, hình dáng mỗi tháp cầu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cánh chim thể hiện khát vọng bay cao. Khoảng trống giữa của đường dẫn hình tròn nói trên được thiết kế làm bãi đỗ xe và trạm sạc xe điện.

Song hành với cầu Máy Chai thông xe, Hải Phòng cũng quy hoạch tại khu vực Nam sông Cấm vị trí sát chân cầu Hoàng Gia hệ thống công viên sinh thái, khu thể thao, dịch vụ, nhà ở và công trình đa năng… tạo điểm nhấn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng khu vực.

Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, còn cầu dẫn hai bên rộng 17,5 m, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút di chuyển. Bên cạnh việc thông đường, cầu Máy Chai còn là biểu tượng mới của Hải Phòng với thiết kế đặc biệt: 2 tháp đầu cầu tạo hình vòm cong vừa gợi hình ảnh chim tung cánh bay cao, vừa tạo “Cửa Thế Giới” (World Gateway Bridge) như lời mời chào thân thiện với các cơ hội đầu tư – kinh doanh đột phá.

Cảng Lạch Huyện thuộc hệ thống cảng cửa ngõ quốc tế của Hải Phòng đã và đang được đầu tư mở rộng mạnh mẽ nhằm thúc đẩy vai trò của thành phố như một điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Trong năm 2025, Hải Phòng lần lượt khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cảng container số 3, 4, 5, 6 tại khu bến cảng Lạch Huyện.

Ngày 13/5, Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng container số 3 và số 4 Lạch Huyện - Cảng Hải Phòng chính thức đưa vào vận hành. Dự án do Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 6.946 tỷ đồng và được xây dựng tại Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2025.

Bến cảng dài 2 bến 750m, độ sâu -16m, đủ khả năng tiếp nhận tàu mẹ 165.000 DWT (14.000 TEUs) và tàu 200.000 DWT giảm tải, cùng bến sà lan và hệ thống thiết bị xếp dỡ tiên tiến.

Việc đưa vào vận hành 2 bến container mới sẽ giúp nâng tổng công suất xếp dỡ của Cảng Hải Phòng thêm khoảng 1,35 đến 1,5 triệu TEU/năm, mở rộng quy mô khai thác, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ lĩnh vực dịch vụ logistics, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trước đó, ngày 5/4, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) - cảng số 5, 6 được khánh thành và đưa vào sử dụng. Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển nước sâu đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

Dự án Bến số 5 và số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện do Tập đoàn Hateco đầu tư, có tên giao dịch là Cảng Container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT), tổng mức đầu tư 8.951 tỷ đồng.

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng rộng 73 ha, cầu bến dài 900 m, độ sâu trước bến từ -16,8 m đến - 18,4 m. Cảng có khả năng tiếp nhận cùng lúc 2 tàu container cỡ lớn lên tới 200.000 DWT (≥ 18.000 TEU), chiều dài tàu tối đa 400m.

Với 2 bến số 5, số 6 được đầu tư với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng sẽ là cảng thông minh đầu tiên tại Việt Nam với cổng ra, vào tự động, cầu tàu bán tự động, có thể đón những tàu lớn nhất thế giới và đi trực tiếp từ những nơi xa nhất như bờ tây, bờ đông nước Mỹ.