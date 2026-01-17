Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 17/1/2026 - XSHG 17/1

XSHG 17/1. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 17/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 17/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 17/1/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 17/1/2026

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng chậm nhất 5 ngày, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng trúng thưởng. Nếu có phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng sẽ mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 17/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.