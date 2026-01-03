Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 3/1/2026 - XSHG 3/1

XSHG 3/1. Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 3/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHG 3/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHG 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 3/1/2026 - Xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 3/1/2026

Xem thêm kết quả XSHG các ngày quay gần đây nhất

- XSHG 27/12, kết quả xổ số Hậu Giang thứ Bảy ngày 27/12/2025

XSHG 27/12, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 27/12/2025.

- XSHG 20/12/2025

XSHG 20/12, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 20/12/2025.

- XSHG 13/12/2025

XSHG 13/12, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 13/12/2025.

- XSHG 6/12/2025

XSHG 6/12, kết quả xổ số Hậu Giang ngày 6/12/2025.

Thời hạn lĩnh thưởng

Vé số trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả trúng thưởng. Quá 30 ngày quy định, vé số trúng thưởng sẽ không được lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng

Thời gian trả thưởng không quá 5 ngày làm việc, tính từ ngày công ty xổ số kiến thiết nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người trúng thưởng. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại thì thời gian trả thưởng sẽ được kéo dài đến khi có kết luận từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay thưởng.

- Thứ Ba: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- Thứ Tư: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay thưởng.

- Thứ Năm: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh quay thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang quay thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 3/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.