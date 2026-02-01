Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/2/2026 - XSKG 1/2

XSKG 1/2. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 1/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 1/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/2/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 1/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác chữ số ở hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba có 3 đài là Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có 3 đài là Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có 3 đài là Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu có 3 đài là Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có 3 đài là Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 1/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.