Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 18/1/2026 - XSKG 18/1

XSKG 18/1. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 18/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 18/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 18/1/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 18/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé có số trúng ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 do các đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ 7 do đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 18/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.