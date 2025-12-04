Loạt hình ảnh tiết lộ các góc về nơi được coi là trung tâm của hàng thập kỷ tên tội phạm này có các hành vi liên quan lạm dụng trẻ vị thành niên và phụ nữ.

Những hình ảnh cho thấy nhiều phòng ngủ, phòng tắm và một căn phòng có thiết bị trông giống ghế nha khoa, trên tường treo các mặt nạ khuôn mặt giống của những người đàn ông. Một chiếc điện thoại bàn hiển thị các nút quay nhanh với tên viết tắt: Darren, Rich, Mike, Patrick và Larry.

Tấm ảnh tiết lộ căn phòng rợn người từ hòn đảo của tội phạm ấu dâm Epstein.

Không rõ căn phòng này được dùng để làm gì, cũng như chưa xác định được người tạo ra những chiếc mặt nạ.

Nhiều video ghi lại khuôn viên xa hoa giống như một khu nghỉ dưỡng: hồ bơi, hàng cọ và lối đi quanh co nhìn ra biển. Một bức ảnh khác cho thấy phòng làm việc có bảng đen, trên đó viết các từ như “quyền lực”, “lừa dối”, “âm mưu” và “chính trị".

Theo một trợ lý của đảng Dân chủ trong ủy ban, tất cả hình ảnh và video vừa được công bố đều chưa từng được tiết lộ trước đây. Hòn đảo được chụp là Little St. James thuộc Quần đảo Virgin của Mỹ. Một số phần trong ảnh về chiếc điện thoại và bảng đen được làm mờ để tránh xâm phạm quyền riêng tư - chủ yếu là tên của nữ giới.

Sau khi công bố 14 ảnh và video đầu tiên, phía Dân chủ tiếp tục công bố thêm một đợt nữa cho thấy nhiều khu vực khác của khu dinh thự.

Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật buộc Bộ Tư pháp phải công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến Epstein mà họ đang lưu giữ. Bộ tài liệu này đang được dư luận nóng lòng chờ đợi và có thể sẽ được tiết lộ trong vài ngày tới.

“Những hình ảnh này cho thấy một góc nhìn đầy rùng rợn vào thế giới của Jeffrey Epstein và hòn đảo của hắn”, Dân biểu Robert Garcia, thành viên cao cấp nhất của đảng Dân chủ trong ủy ban, cho biết. “Chúng tôi công bố để đảm bảo tính minh bạch và giúp ghép nối đầy đủ bức tranh về những tội ác kinh khủng của hắn”.

Epstein sở hữu hai đảo tư nhân ở US Virgin Islands - Little St. James và Great St. James - những địa điểm lâu nay là trọng tâm điều tra liên quan đến hoạt động bóc lột tình dục kéo dài hàng chục năm của hắn. Đây cũng là nơi Epstein tiếp đón nhiều nhân vật giàu có và quyền lực, đồng thời tiến hành mạng lưới mại dâm trong bí mật.

Virginia Giuffre, một trong những nạn nhân nổi bật nhất của Epstein, kể trong hồi ký rằng ở tuổi 18, cô từng bị Epstein “bán cho một người đàn ông để hắn cưỡng hiếp tôi tàn bạo hơn bất kỳ ai trước đó”, và rằng người đàn ông này - một nhân vật quyền lực không được nêu tên — “đã cười và càng hưng phấn khi tôi van xin hắn dừng lại".

Hai hòn đảo được tỷ phú Stephen Deckoff mua lại năm 2023. Deckoff không phản hồi đề nghị bình luận của CNN.

Tháng trước, Ủy ban Giám sát Hạ viện đã yêu cầu quan chức tư pháp quần đảo Virgin, Gordon Rhea, cung cấp thêm tài liệu về đời sống của Epstein trên hai hòn đảo này, bao gồm các thỏa thuận thuế và khả năng hối lộ lực lượng chấp pháp địa phương.

Chủ tịch ủy ban, Dân biểu Cộng hòa James Comer, nhấn mạnh các tài liệu liên quan tới Epstein, những gì hắn để lại và các vụ kiện sẽ tiếp tục hỗ trợ điều tra về Epstein, Ghislaine Maxwell (một người bạn của Epstein cũng đã bị kết các tội liên quan), cũng như cách chính phủ liên bang xử lý cả hai nhân vật.

Ủy ban cũng cho biết đã nhận được khoảng 5.000 tài liệu từ JP Morgan Chase và Deutsche Bank theo trát đòi, liên quan đến hồ sơ tài chính của Epstein - yếu tố mà phe Cộng hòa cho rằng sẽ hé lộ thêm nhiều đầu mối quan trọng. Họ đang rà soát và sẽ công bố các tài liệu này sớm, tương tự hơn 65.000 trang đã tiết lộ trước đó.

Tuy nhiên, người phát ngôn ủy ban chỉ trích phe Dân chủ vì công bố “hình ảnh chọn lọc” trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Các điều tra viên vẫn muốn thẩm vấn Ghislaine Maxwell, đồng phạm thân cận nhất của Epstein. Luật sư của Maxwell cho biết sẽ viện Tu chính án thứ Năm và từ chối trả lời mọi câu hỏi.

Ủy ban cũng cảnh báo rằng ông Bill và bà Hillary Clinton có thể đối mặt với trát đòi hầu tòa và bị xem xét tội coi thường Quốc hội nếu không tuân thủ để sớm lên lịch lấy lời khai.