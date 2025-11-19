Quốc hội Mỹ thông qua việc tiết lộ hồ sơ Epstein, ông Trump chuẩn bị ký

(VTC News) -

Chỉ vài giờ trước, dự luật cũng được Hạ viện thông qua gần như tuyệt đối. Không Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào ngăn cản nỗ lực đưa dự luật ra bỏ phiếu.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, nhấn mạnh rằng Thượng viện “phải thông qua dự luật càng sớm càng tốt, đúng nguyên văn và không được trì hoãn".

Dự luật do hai Hạ nghị sĩ Thomas Massie (Cộng hòa - Kentucky) và Ro Khanna (Dân chủ - California) đồng bảo trợ, yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố tất cả hồ sơ chưa phân loại, bao gồm tài liệu, liên lạc và dữ liệu điều tra liên quan đến Epstein và Ghislaine Maxwell, trong vòng 30 ngày sau khi luật có hiệu lực, và phải được đăng tải công khai ở dạng có thể tìm kiếm và tải xuống.

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell đều bị truy tố về tội mua bán dâm với cáo buộc Epstein lạm dụng trẻ vị thành niên.

Trong khi Hạ viện từng trải qua hỗn loạn vì làn sóng yêu cầu công bố hồ sơ Epstein, Thượng viện lại bình tĩnh hơn và hoàn tất việc thông qua mà không cần bỏ phiếu chính thức. Lãnh đạo phe đa số Thượng viện, John Thune, cho biết dự luật được thông qua nhanh chóng vì không gặp phản đối nào.

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell.

Sự thay đổi lập trường của ông Trump

Một yếu tố quan trọng khiến Thượng viện “mở khóa” cho tiến trình thông qua được cho là sự thay đổi quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau nhiều tháng phản đối việc công bố hồ sơ, ông bất ngờ tuyên bố ủng hộ dự luật của Massie và Khanna cuối tuần qua.

Ông Trump trước đó gọi các nỗ lực yêu cầu công bố hồ sơ là “trò lừa bịp của phe Dân chủ” nhằm chuyển hướng chú ý khỏi “thành công của đảng Cộng hòa”.

Ông viết trên Truth Social: “Không ai quan tâm đến Jeffrey Epstein khi ông ta còn sống. Nếu phe Dân chủ có điều gì trong tay, họ đã công bố nó trước chiến thắng áp đảo của chúng ta rồi".

Nhiều nghị sĩ Cộng hòa, ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện, nhấn mạnh họ ủng hộ minh bạch nhưng cảnh báo rằng mọi hồ sơ cần được rà soát kỹ để tránh lộ danh tính các nạn nhân của Epstein.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson từng kêu gọi sửa đổi dự luật để bổ sung những biện pháp bảo vệ này, nhưng Thượng viện cho rằng thay đổi là không khả thi.

“Tôi không nghĩ sửa đổi là lựa chọn phù hợp khi dự luật đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ 427–1, và Tổng thống cũng nói sẽ ký”, Thune nhận định.

Ngay khi Hạ viện chuyển dự luật sang Thượng viện để hoàn thiện thủ tục, văn bản sẽ được gửi tới Tổng thống Trump để ký ban hành. Dự luật dự kiến trở thành luật trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.