Cách chọn bỉm quần đúng cho bé đang tập đi

Tại sao bỉm quần hay bị tuột và để lại vết hằn?

Khi bước vào giai đoạn tập đứng và tập đi, cơ thể của bé bắt đầu có những thay đổi rõ rệt về cường độ vận động. Bé không còn nằm yên một chỗ như trước mà liên tục thực hiện các động tác đa chiều như ngồi xuống, đứng lên, bò, khom người và cả những lần té ngã rồi tự đứng dậy. Đây là lúc chiếc bỉm phải chịu áp lực lớn nhất, rất dễ bị xệ hoặc xoay lệch nếu không được thiết kế cho vận động mạnh.

Một lý do cực kỳ phổ biến khác khiến bỉm hay tuột là do chọn sai size. Nhiều mẹ có thói quen mua bỉm theo cân nặng ghi trên bao bì nhưng quên rằng mỗi bé có tỷ lệ cơ thể khác nhau. Bé cao và thon sẽ cần size khác so với bé thấp và tròn dù cân nặng tương đương. Bỉm rộng hơn cần thiết sẽ không ôm được vòng bụng và hông, dẫn đến tuột xuống khi bé cử động mạnh.

Chọn sai kích cỡ khiến bỉm bị chật, bó sát da gây vết hằn đỏ trên da bé.

Nguyên nhân nữa là do đai thun không đủ độ ôm hoặc quá cứng. Một số loại bỉm quần có phần thắt lưng chỉ đơn giản là một dải thun mỏng, không đủ co giãn đa chiều để bám sát theo từng tư thế của bé. Ngược lại, đai thun quá chặt hoặc cứng lại gây vết hằn đỏ, đặc biệt ở những bé có da nhạy cảm.

Hướng dẫn chọn size bỉm đúng cho bé tập đi

Việc chọn đúng size tã là bước vô cùng quan trọng. Nguyên tắc cơ bản là ưu tiên theo cân nặng thực tế của bé. Tuy nhiên, mẹ cũng cần kết hợp quan sát thêm một số dấu hiệu cụ thể khi mặc thử.

Sau khi mặc bỉm cho bé, mẹ kiểm tra phần thắt lưng trước: phần thun quanh bụng nên ôm vừa vặn, mẹ có thể luồn 2 ngón tay vào một cách dễ dàng – nếu chật hơn thì nên lên size, nếu rộng hơn thì xuống size.

Tiếp theo kiểm tra bo chân: phần thun quanh đùi cần ôm theo đường cong tự nhiên, không hở ra và không để lại vết đỏ sau 30 phút mặc. Cuối cùng, quan sát bé khi vận động – nếu bỉm bị xoay lệch hoặc phần sau kéo tuột xuống khi bé cúi người, đó là dấu hiệu bỉm đang rộng hơn cần thiết.

Cuối cùng, nên thay bỉm định kỳ 3 - 4 tiếng một lần thay vì đợi bỉm quá đầy. Do bỉm nặng sẽ kéo xuống và làm lỏng phần thắt lưng dù ban đầu đã ôm chuẩn.

Tã quần Takato có thiết kế tiện lợi giúp mang lại sự thoải mái cho trẻ khi vận động.

Tã quần Takato chất lượng Nhật – Thiết kế tã đai thun 360° dành cho bé đang vận động

Tã quần Takato với công nghệ Nhật Bản hiện đại là một giải pháp hoàn hảo, được thiết kế riêng để giải quyết mọi nỗi lo của mẹ trong giai đoạn bé tập đi.

Thiết kế đai thun 360° ôm sát toàn bộ vòng bụng: Tã quần Takato co giãn linh hoạt theo mọi tư thế của bé mà không gây cảm giác bó hay thắt. Phần thắt lưng sử dụng chất liệu mềm, đàn hồi đa chiều, đủ ôm để bỉm không bị tuột khi bé chạy nhảy nhưng không cứng đến mức để lại vết hằn đỏ sau một ngày mặc.

Êm mềm từ màng Airthrough và cấu trúc thông khí kép: Lớp bề mặt và lớp đáy của tã quần Takato đều sử dụng màng Airthrough mềm mại, tạo cảm giác êm ái, thoáng khí khi tiếp xúc trực tiếp với da bé. Phần đai thun quanh bụng co giãn linh hoạt theo mọi tư thế, ôm sát vừa đủ mà không tạo áp lực quá mức lên da. Thiết kế này giúp bé thoải mái vận động cả ngày.

Khô thoáng nhờ lõi Core Channel 2 rãnh dọc: Lõi tã quần Takato sử dụng công nghệ Core Channel với 2 rãnh dọc – thấm nhanh chất lỏng, phân bố đều và chống dồn cục hiệu quả, giữ cấu trúc tã ổn định ngay cả khi bé vận động liên tục. Cấu trúc thông khí kép của tã duy trì độ thoáng khí từ bên trong ra bên ngoài, giữ da bé khô ráo và ngăn ngừa hăm tã – vấn đề thường tăng lên khi bé bắt đầu vận động nhiều và ra nhiều mồ hôi hơn.

Với Takato tã quần, bảng size được chia theo từng mốc cân nặng rõ ràng. Mẹ có thể tham khảo bảng size trên bao bì hoặc trực tiếp tại hệ thống Con Cưng để được tư vấn chọn size phù hợp nhất với bé. Nếu bé đang ở ranh giới giữa 2 size, thông thường nên chọn size lớn hơn để bé thoải mái hơn khi vận động.

