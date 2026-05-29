JISOO trở thành đại sứ toàn cầu của Salomon

(VTC News) -

Thương hiệu thể thao outdoor Salomon vừa công bố ca sĩ, diễn viên JISOO trở thành đại sứ toàn cầu mới, đánh dấu bước mở rộng kết nối của hãng với lĩnh vực thời trang, văn hóa và phong cách sống đương đại.

Hãng cho biết việc hợp tác với JISOO nằm trong chiến lược mở rộng hình ảnh từ một thương hiệu chuyên về thể thao ngoài trời sang những không gian giao thoa giữa thể thao, thời trang và văn hóa đại chúng.

JISOO được biết đến là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực âm nhạc, thời trang và giải trí. Salomon cho rằng hình ảnh của nữ nghệ sĩ phù hợp với định hướng phát triển của thương hiệu khi đề cao lối sống năng động, gắn kết với thiên nhiên và tinh thần khám phá.

Chia sẻ về sự hợp tác, JISOO cho biết thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời đã gắn bó với cuộc sống của cô từ nhỏ.

"Từ khi lớn lên gần những dãy núi ở Hàn Quốc, thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời luôn là một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi. Việc dành thời gian ngoài thiên nhiên đến nay vẫn mang lại cảm giác tự do và cân bằng", ngôi sao K-pop nói.

Nữ nghệ sĩ cho biết cô đánh giá cao cách Salomon kết hợp giữa hiệu năng, chuyển động và phong cách, đồng thời nhận thấy sự tương đồng giữa triết lý của thương hiệu với lối sống cá nhân.

Theo ông Kristof Cavazzana, Phó Chủ tịch Toàn cầu phụ trách Sản phẩm và Trải nghiệm của Salomon, JISOO đại diện cho thế hệ đề cao tinh thần cởi mở, khám phá và sự giao thoa giữa thể thao với thời trang.

"Quan điểm cùng sức ảnh hưởng toàn cầu của JISOO cộng hưởng mạnh mẽ với cách Salomon đang phát triển hiện nay, đưa di sản miền núi, phong cách sống outdoor và thời trang vào những cuộc đối thoại văn hóa rộng lớn hơn", ông Cavazzana nói.

Salomon cho biết việc bổ nhiệm JISOO là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác dài hạn với nhiều dự án sáng tạo và các bộ sưu tập đặc biệt sẽ được giới thiệu trong thời gian tới.

Ra đời tại vùng Alps của Pháp, Salomon là thương hiệu chuyên về giày dép, trang phục và thiết bị thể thao ngoài trời. Những năm gần đây, hãng đẩy mạnh hiện diện trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống, bên cạnh các dòng sản phẩm phục vụ hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Tại Việt Nam, Salomon hiện có bốn cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM.