Priyanka Chopra Jonas trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bentley

Nhà sản xuất nổi tiếng Priyanka Chopra Jonas là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Bentley. Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển thương hiệu của hãng xe hơi hạng sang nổi tiếng đến từ Anh.

Bentley triển khai chiến dịch quảng cáo mới vào cuối tuần qua, cùng bộ phim tài liệu dự kiến công chiếu trong những tuần tới. Trong phim, Priyanka chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống, sự nghiệp và quan điểm sáng tạo của mình, kèm theo loạt hình ảnh ấn tượng.

Priyanka có gần 25 năm hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cô không chỉ là một diễn viên mà còn là nhà sản xuất, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times, doanh nhân và nhà đầu tư.

Cô cũng là Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), nổi bật với những hoạt động vận động cho giáo dục và phúc lợi trẻ em, sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để tạo ra những thay đổi tích cực.

Bộ phim của Bentley được thực hiện theo phong cách tài liệu chân thực, ghi lại cuộc trò chuyện thân mật giữa Priyanka và Greg, mang đến cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và quan điểm sáng tạo của cô.

Quay tại Sony Studios, Los Angeles, Priyanka bày tỏ tình yêu với công việc trên phim trường và những phép màu sáng tạo có thể xảy ra trong một ngày làm việc với tư cách là diễn viên và nhà sản xuất, với chiếc Bentley Continental GT được lồng ghép khéo léo xuyên suốt.

Priyanka chia sẻ: “Tôi luôn bị thu hút bởi sự tận tâm của Bentley đối với nghề thủ công và nghệ thuật kể chuyện. Có một sự chủ ý đằng sau từng chi tiết mà tôi cảm thấy rất hiếm có. Sự hợp tác này đối với tôi là bản năng, không chỉ về những giá trị chung mà còn về sự trân trọng đối với quá trình sáng tạo”.

Ben Whattam, Giám đốc Marketing của Bentley Motors, nhận xét: “Priyanka mang đến một nguồn năng lượng tươi mới và góc nhìn chân thực phù hợp với Bentley. Phong cách thoải mái của bộ phim cho phép giọng nói và cá tính của cô ấy được thể hiện một cách tự nhiên, tạo ra điều gì đó chân thực hơn so với quảng cáo truyền thống”.