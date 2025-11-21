Kẻ bị truy nã vì tội tham ô bị bắt khi đến UBND xã làm thủ tục hành chính

(VTC News) -

Ngày 21/11, Công an xã Cù Lao Giêng (An Giang) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Đặng Trần Phúc (SN 1996, trú ấp Tấn Thuận, xã Cù Lao Giêng, người đang bị truy nã về tội "Tham ô tài sản".

Theo hồ sơ, vào tháng 3/2022, Nguyễn Đào Thanh Toán (SN 1993, quê Gia Lai), thủ kho Công ty Công trình xây dựng Bệnh viện Gia Định, chiếm đoạt 3 kiện xà gồ của công ty mang bán ra thị trường, thu khoảng 21 triệu đồng. Vụ việc được Công an TP.HCM khởi tố nhưng phải tạm đình chỉ do dịch COVID-19.

Lực lượng Công an kiểm tra thông tin Đặng Trần Phúc. (Ảnh: CACC)

Đến tháng 2/2025, cơ quan điều tra phục hồi vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đào Thanh Toán về hành vi 'Tham ô tài sản'. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Đặng Trần Phúc có liên quan.

Ngày 12/10, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Phúc, nhưng Phúc bỏ trốn. Đến 30/10, lệnh truy nã toàn quốc được ban hành.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 17/11, Phúc bất ngờ xuất hiện tại khu vực trụ sở UBND xã Cù Lao Giêng để giải quyết thủ tục hành chính. Nhận tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế và bắt giữ Phúc, sau đó bàn giao cho Công an TP.HCM xử lý.

Hồi tháng 9/2025, Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) phối hợp Công an đặc khu Côn Đảo cũng bắt giữ kẻ trốn truy nã về tội "Giết người" khi đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Côn Đảo. Đó là Trần Văn Phúc (SN 1989, thường trú tại Phú Quốc, An Giang), bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã theo Quyết định số 4142/QĐTN-CSHS ngày 12/5/2025 về tội "Giết người".

Qua nắm bắt thông tin, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Phúc lẩn trốn trên tàu cá BT 92907 TS do ông Nguyễn Văn Lượng (SN 1977, trú tại Bến Tre) làm thuyền trưởng. Con tàu này neo đậu tại vùng biển Côn Đảo, cách cảng Bến Đầm khoảng 12 hải lý (khoảng 22,2km).

Khoảng 11h30 ngày 17/9, Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp Công an đặc khu huy động tàu cá của ngư dân cơ động ra vị trí tàu BT 92907 TS. Đến 14h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế và bắt giữ thành công Trần Văn Phúc, dẫn giải vào bờ.

Sau đó, Phúc được đưa về trụ sở Công an đặc khu Côn Đảo để hoàn tất thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai theo quy định.