Hà Nội 'phạt nguội' vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường qua camera AI

Sau khi triển khai Kế hoạch số 332 ngày 10/12/2025 của UBND TP Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trật tự đô thị, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tại một số khu vực, tình trạng tái vi phạm vẫn diễn ra khi vắng lực lượng chức năng, đặt ra yêu cầu cần có giải pháp quản lý hiệu quả, đồng bộ và minh bạch hơn.

Hà Nội triển khai camera AI xử lý vi phạm trật tự đô thị. (Ảnh: CAHN)

Từ thực tiễn đó, Công an TP Hà Nội đã triển khai xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nguồn tin, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp.

Trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1/2026), lực lượng chức năng xử lý tổng cộng 48 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt 58.525.000 đồng. Trong đó, 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị được phát hiện trực tiếp qua hệ thống camera AI, xử phạt 12.500.000 đồng; 43 trường hợp vi phạm TTĐT và VSMT được xử lý từ hình ảnh, thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân, với số tiền xử phạt 46.025.000 đồng.

Với khả năng zoom từ xa và hình ảnh chi tiết, camera AI của Hà Nội đang góp phần chỉnh trang lại đô thị hiện đại.

Theo Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội, việc thực hiện Kế hoạch số 332 đã tạo chuyển biến rõ nét, song chưa đạt kỳ vọng do một số hành vi vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, ăn uống; dừng, đỗ phương tiện sai quy định… vẫn tái diễn, nhất là khi không có lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra.

Trước đó, từ ngày 13/12/2025, Công an TP Hà Nội đã đưa vào vận hành hệ thống camera AI với khoảng 1.837 camera lắp đặt tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm. Sau hơn một tháng triển khai trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông, tình trạng ùn tắc tại nhiều khu vực đã giảm rõ rệt. Trên cơ sở đó, Công an thành phố tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ này sang công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Thông qua hệ thống camera AI, nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo sai phép; vứt, thải rác không đúng nơi quy định; xả nước thải sai quy định… được ghi nhận đầy đủ, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, hình ảnh do camera AI ghi nhận là chứng cứ khách quan, giúp giảm tranh cãi, nâng cao tính minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời, hệ thống cũng góp phần phát hiện, biểu dương các mô hình, tuyến phố chấp hành tốt trật tự đô thị, lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cộng đồng.