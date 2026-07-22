Hôn mê, suy đa tạng bởi ly rượu chứa cồn công nghiệp

(VTC News) -

Hơn một ngày sau khi uống rượu rồi lặng lẽ vào phòng nghỉ, người đàn ông 64 tuổi, ở Hà Nội, được người nhà phát hiện trong tình trạng mê man, gọi không đáp ứng. Khi nhập viện, người bệnh ngộ độc methanol rất nặng, toan chuyển hóa nghiêm trọng, suy đa tạng và đứng trước nguy cơ tử vong.

Theo người nhà, ông uống rượu nhưng không nói với gia đình. Sau đó, ông về phòng nằm nghỉ nên mọi người nghĩ chỉ là mệt thông thường. Chỉ đến khi thấy ông không ra ăn uống, cũng không có bất kỳ phản ứng nào sau hơn một ngày, người thân mới kiểm tra và vội đưa ông đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, điểm hôn mê Glasgow chỉ còn 10. Kết quả xét nghiệm cho thấy pH máu giảm xuống 6,8, mức toan chuyển hóa đặc biệt nghiêm trọng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người bệnh đồng thời bị suy thận, suy đa tạng và men cơ tăng rất cao.

ThS.BS Lê Sơn Việt, Khoa Cấp cứu, cho biết các bác sĩ lập tức nghĩ đến khả năng ngộ độc methanol và triển khai hồi sức tích cực kết hợp lọc máu cấp cứu nhằm loại bỏ độc chất khỏi cơ thể.

Xét nghiệm sau đó xác nhận nồng độ methanol trong máu bệnh nhân vượt 100 mg/dL, cao gấp nhiều lần ngưỡng an toàn. Theo các bác sĩ, chỉ từ khoảng 40 mg/dL, methanol đã có thể gây ngộ độc nặng.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân ngộ độc methanol (Ảnh: BVCC).

Khác với ethanol trong đồ uống có cồn, methanol là cồn công nghiệp cực độc. Khi đi vào cơ thể, chất này được chuyển hóa thành axit formic, gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh thị giác. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể mất thị lực, tổn thương não, suy đa tạng, co giật, thậm chí tử vong.

Sau hai ngày lọc máu tích cực, tình trạng toan chuyển hóa của bệnh nhân dần cải thiện. Đến ngày điều trị thứ năm, ông tỉnh táo, được rút ống nội khí quản và đủ điều kiện xuất viện.

Điều may mắn là người bệnh không để lại di chứng về thần kinh hay thị lực, dù trước đó tình trạng ngộ độc ở mức rất nặng.

Theo bác sĩ Lê Sơn Việt, không phải trường hợp nào cũng có kết quả khả quan như vậy. Nhiều bệnh nhân ngộ độc methanol dù được cứu sống vẫn phải sống chung với di chứng nặng nề, phổ biến nhất là tổn thương thần kinh thị giác dẫn đến giảm thị lực hoặc mù mắt kéo dài, thậm chí vĩnh viễn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không uống rượu trôi nổi, rượu tự pha chế hoặc các sản phẩm có nguy cơ chứa methanol.

Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các biểu hiện như đau đầu dữ dội, mệt lả, buồn nôn, nôn, nhìn mờ, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, cần đến cơ sở y tế ngay. Trong đó, nhìn mờ hoặc rối loạn thị giác là dấu hiệu cảnh báo điển hình của ngộ độc methanol, không nên nhầm lẫn với tình trạng say rượu thông thường vì mỗi giờ chậm trễ đều có thể khiến người bệnh mất cơ hội bảo toàn thị lực và tính mạng.