Cận cảnh loạt cột điện án ngữ giữa dự án nghìn tỷ ở cửa ngõ TP.HCM

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày đầu tháng 6 cho thấy, sau hơn một năm thi công, tuyến đường dài gần 2 km đã bắt đầu lộ diện. Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy đã được mở rộng, thảm nhựa khang trang, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.