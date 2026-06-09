Cận cảnh loạt cột điện án ngữ giữa dự án nghìn tỷ ở cửa ngõ TP.HCM

Sau hơn một năm triển khai, dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định - một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực cảng Cát Lái với các nút giao Mỹ Thủy, An Phú - đang từng bước thay đổi diện mạo. Tuy nhiên, việc chậm di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hàng trăm trụ điện nằm giữa tuyến đường mở rộng, vẫn là điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định được khởi công từ tháng 4/2025, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2026. Đây là một trong những công trình trọng điểm nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông TP.HCM.
Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 30 m với 6 làn xe, đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu, góp phần giảm áp lực lưu thông cho khu vực cảng Cát Lái và các tuyến đường kết nối.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong những ngày đầu tháng 6 cho thấy, sau hơn một năm thi công, tuyến đường dài gần 2 km đã bắt đầu lộ diện. Đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy đã được mở rộng, thảm nhựa khang trang, tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.
Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn còn một số đoạn chưa thể thi công đồng bộ do vướng mặt bằng. Đáng chú ý, nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa được di dời, trong đó có hàng trăm trụ điện nằm giữa phần đường đã mở rộng.
Theo quan sát, hiện còn khoảng 200 trụ điện chưa được di dời, gồm khoảng 150 trụ thuộc địa bàn phường Cát Lái và khoảng 50 trụ thuộc phường Bình Trưng. Các trụ điện nằm giữa mặt đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để cảnh báo cho người tham gia giao thông, đơn vị thi công đã sử dụng băng keo và sơn phản quang quấn quanh các trụ điện. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian chờ hoàn tất việc di dời.
Không chỉ trụ điện, một số hạng mục như biển báo giao thông, đèn tín hiệu và điểm dừng xe buýt hiện cũng nằm giữa phần đường đã mở rộng.
Ngoài ra, khu vực quanh các trụ điện còn xuất hiện tình trạng tập kết rác thải, làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường sống của người dân dọc tuyến đường.
Ông Vũ Hoàng Lâm, người dân sinh sống tại phường Cát Lái, cho biết ngay từ khi dự án triển khai, nhiều hộ dân đã chấp hành chủ trương bàn giao mặt bằng, lùi nhà vào sâu bên trong để phục vụ thi công.
Theo ông Lâm, việc các trụ điện chưa được di dời gây khó khăn cho việc lưu thông. Một số người dân vẫn tận dụng khu vực quanh chân trụ điện để bỏ rác, khiến tuyến đường trở nên nhếch nhác dù nhiều đoạn đã được đầu tư khang trang.
Liên quan đến tiến độ dự án, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức cho biết công trình hiện đạt hơn 70% khối lượng thi công. Các nhà thầu đang bám sát kế hoạch đề ra, song vẫn còn một số vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án chưa thể triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.
Theo chủ đầu tư, nguyên nhân chậm di dời hệ thống điện chủ yếu xuất phát từ những khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục liên quan đến kinh phí phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật. Các đơn vị liên quan đang phối hợp với địa phương để đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết nhằm sớm di dời khoảng 200 trụ điện còn lại.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức cho biết các vướng mắc hiện nay dự kiến sẽ được giải quyết trong năm nay để hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định theo kế hoạch. Khi đưa vào khai thác, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.