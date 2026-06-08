Người trẻ ngày càng ngại mua nhà?

(VTC News) -

Chị Vũ Phương Thúy, chuyên viên truyền thông tại một công ty chứng khoán trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) cho biết, mỗi tháng, thu nhập của chị dao động từ 29-30 triệu đồng. Tuy nhiên, chị chưa nghĩ đến việc mua nhà tại thành phố.

Theo chị Thúy, việc sở hữu nhà tại TP.HCM đang ngày càng xa vời khi giá nhà đã tăng quá cao trong khi thu nhập lại tăng rất chậm. Chị thấy việc thuê nhà phù hợp hơn so với việc sở hữu nhà.

"Mỗi tháng, tôi chi khoảng 5 triệu đồng cho tiền thuê nhà. Nếu tính toán kinh tế, việc thuê nhà có lợi hơn nhiều so với việc mua nhà trong bối cảnh hiện nay. Bởi, giá nhà tăng,lãi suất tăng, áp lực tài chính là rất lớn”, chị Thúy nói.

Cũng theo chị Thúy, đây là khoảng thời gian tốt để tích lũy vốn liếng. Khi lãi suất giảm và các điều kiện khác thuận lợi, chị mua nhà cũng chưa muộn.

Nhiều người trẻ ở TP.HCM lựa chọn thuê nhà dài hạn thay vì mua nhà. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Anh Trần Đình Thắng, ngụ đường Hoàng Sa (phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) chia sẻ, anh và vợ con đang thuê một căn nhà nhỏ để ở với mức giá 10 triệu đồng/tháng. Gia đình anh cũng chưa nghĩ đến việc mua nhà ở thành phố vì việc thuê nhà phù hợp hơn với gia đình.

Theo anh Thắng, mỗi tháng, tổng thu nhập của cả hai vợ chồng đạt khoảng 55 triệu đồng. Số tiền này đủ để 3 thành viên trong gia đình anh chi tiêu "rủng rỉnh". Nếu mua nhà, vợ chồng phải đi mượn tiền của bạn bè, người thân. Bên cạnh đó là áp lực từ khoản vay ngân hàng. Trong khi đó, việc thuê nhà đang giúp gia đình chi tiêu thoải mái hơn.

"Chúng tôi xác định không nhất thiết phải có nhà hay tài sản tại TP.HCM. Chúng tôi có thể thuê nhà lâu dài, miễn chất lượng cuộc sống của gia đình được đảm bảo tốt nhất", anh Thắng nói.

Theo anh Thắng, thay vì bỏ ra số tiền lớn để mua nhà, vợ chồng anh sẽ dùng nó để đầu tư cho con cái học hành hoặc đi du lịch cùng nhau, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại TP.HCM, nhiều người trẻ đang có tâm lý ngại mua nhà. Họ không quá quan trọng việc sở hữu nhà tại thành phố, thay vào đó là việc thuê nhà dài hạn.

Lựa chọn thuê nhà chiếm số đông

Nghiên cứu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, hơn 60% người trẻ dưới 35 tuổi tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng đang ưu tiên thuê nhà. Họ coi đây là giải pháp tối ưu để giảm gánh nặng tài chính và tận hưởng sự tự do trong bối cảnh giá bất động sản leo thang.

Kết quả khảo sát của PropertyGuru cũng chỉ ra rằng, xu hướng tìm thuê nhà đang gia tăng gần 22% trong vài năm qua. Nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 25-34 tuổi tìm thuê nhà cao nhất, chiếm gần 62%. Ngay cả nhóm có thu nhập cao từ 21-40 triệu đồng/tháng cũng có tỷ lệ tìm thuê nhà đến 42%.

Đại diện VARS cho rằng, giá nhà tăng cao, không có ưu đãi lãi suất là rào cản khiến nhiều người dân khó mua nhà. Điều này cũng khiến người dân lựa chọn nhà thuê.

VARS nhận thấy, giá căn hộ chung cư tại TP.HCM đã tăng 50%, Hà Nội tăng 72% và Đà Nẵng tăng 34% chỉ trong vòng 5 năm qua. Trong khi đó, thu nhập trung bình của người dân chỉ tăng khoảng 6-10%/năm và mức tăng rất thấp, chỉ từ 6,8 - 8,9 triệu đồng/tháng.

“Nếu người dân vay trung bình khoảng 1,5-2 tỷ đồng để mua nhà, hàng tháng người mua phải trả tiền gốc và lãi từ 18-25 triệu đồng, cao hơn 4-5 lần chi phí thuê nhà. Như vậy, thuê nhà sẽ khiến người dân giảm áp lực tài chính hơn rất nhiều nếu không có nhu cầu tích lũy tài sản”, đại diện VARS thông tin.

Giá nhà tăng quá nhanh tại các thành phố đang là rào cản để người trẻ mua nhà. (Ảnh: Đại Việt)

Chủ trương hỗ trợ người dưới 35 tuổi mua nhà đang được các ngân hàng triển khai khá rầm rộ. Tuy nhiên, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 3/2026, dư nợ cho vay đối với nhóm khách hàng này chỉ mới đạt khoảng 240 tỷ đồng. Đây là con số rất thấp so với kỳ vọng.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, việc vay vốn mua nhà với người trẻ vẫn gặp nhiều khó khăn. Vay là đồng nghĩa phải trả nợ trong 15-25 năm, hoặc phải cắt giảm nhiều khoản chi tiêu khác để có thời gian trả nợ ngắn hơn.

Chưa kể, lãi suất thả nổi khó dự báo cũng làm nhiều người trẻ không dám vay. Chính vì vậy, nhiều người trẻ đã chọn thuê nhà, thay vì sở hữu nhà rồi “gồng mình” trả nợ.

Đại diện Avison Young Việt Nam nhận định, trong ngắn hạn, căn hộ dịch vụ, chung cư mini nội đô và căn hộ diện tích nhỏ phù hợp với người độc thân hoặc gia đình hạt nhân được dự báo tiếp tục được ưa chuộng, với lợi suất khai thác cho thuê và lấp đầy ổn định.

“Đặt trong bối cảnh Nhà nước xác định nhà ở cho thuê là trụ cột chiến lược từ nay đến 2030, cần đa dạng hóa loại hình nhà cho thuê, trong đó, mô hình nhà ở thương mại cho thuê dài hạn (build-to-rent), vận hành bài bản theo tiêu chuẩn thống nhất, nên được tính đến để thí điểm”, đại diện Avison Young phân tích.

Theo Avison Young Việt Nam, để cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người trẻ, chính sách cần tập trung nhiều hơn vào cấu trúc nguồn cung thay vì chỉ kiểm soát tín dụng.

Cụ thể, định nghĩa loại hình “nhà ở vừa túi tiền” và thiết kế cơ chế ưu đãi, tương tự nhà ở xã hội. Nhà ở phổ thông là phân khúc có biên lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn dài, trong khi chi phí đầu tư không ngừng tăng. Nếu không có sự hỗ trợ như rút ngắn thời gian phê duyệt, ưu đãi thuế hay cho phép tăng mật độ xây dựng nhằm bù đắp chi phí, doanh nghiệp sẽ không thấy khả thi về mặt thương mại để đầu tư bài bản và quy mô lớn.

Cũng theo Avison Young Việt Nam, khung pháp lý nên được làm rõ để thúc đẩy thị trường nhà cho thuê. Cụ thể, luật hóa quyền và nghĩa vụ của các bên về thời hạn hay cơ chế tăng giá để bảo vệ người thuê nhà.

Cuối cùng, nên xem xét mở rộng phương thức thuê mua cho nhà ở thương mại nhằm giảm áp lực tài chính cho người trẻ có nhu cầu ở thực bên cạnh đòn bẩy vay vốn.