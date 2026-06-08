Giá vàng 10K PNJ hôm nay 08/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Vàng 10K là gì?

Vàng 10K là loại vàng hợp kim có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 41,6%, phần còn lại là các kim loại khác như bạc, đồng, kẽm hoặc niken... giúp tăng cường độ cứng và độ bền cho sản phẩm. Vì vậy, vàng 10K còn được gọi là vàng 416.

So với vàng 18K hay vàng 24K, vàng 10K có tỷ lệ vàng thấp hơn nhưng độ cứng cao hơn, khó biến dạng khi sử dụng. Vàng 10K cũng chống trầy xước tốt hơn các loại vàng có hàm lượng vàng cao.

Màu sắc của vàng 10K nhạt hơn so với vàng nguyên chất, nhưng tỷ lệ vàng thấp hơn giúp nó ít bị xỉn màu hoặc oxi hóa theo thời gian. Vàng 10K còn có giá thành rẻ, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Nhờ đặc tính này, vàng 10K là lựa chọn vàng phổ biến trong ngành trang sức.

Vàng 10K PNJ hôm nay 08/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 9h30 ngày 8/6/2026, giá vàng 416 (10K) tại PNJ được niêm yết ở mức 5.267.000 đồng/chỉ (mua vào) và 6.157.000 đồng/chỉ (bán ra).

Tuy nhiên, giá vàng 10K tại PNJ có thể thay đổi liên tục trong ngày. Do vậy, khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để có quyết định phù hợp.

Vàng 10K phù hợp chế tác trang sức. (Ảnh: Hanoij)

Bảng giá vàng 10K hôm nay 08/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 10K tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 9h30 ngày 08/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Nữ trang 41,7% 5.268.000 6.158.000 đồng/chỉ PNJ Vàng 416 (10K) 5.267.000 6.157.000 đồng/chỉ Mi Hồng Vàng 410 4.950.000 5.300.000 đồng/chỉ Huy Thanh Jewelry Giá nguyên liệu 10K 5.926.000 6.219.000 đồng/chỉ

Có nên mua vàng 10K để đầu tư?

Các chuyên gia cho rằng vàng 10K có hàm lượng vàng nguyên chất thấp hơn so với vàng 24K (hay vàng 9999 nên phù hợp hơn với mục đích làm trang sức thay vì đầu tư tích trữ.

Khi mua vàng 10K, người dùng thường phải trả thêm chi phí gia công, thiết kế và thương hiệu. Vì vậy, giá trị thu hồi khi bán lại có thể thấp hơn so với vàng miếng hoặc vàng nhẫn trơn.

Nếu mục tiêu là tích lũy tài sản dài hạn, vàng 24K sẽ là lựa chọn phù hợp hơn. Ngược lại, nếu ưu tiên yếu tố thẩm mỹ, độ bền và chi phí hợp lý thì vàng 10K PNJ là sản phẩm đáng cân nhắc.