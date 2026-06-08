5 điều phụ nữ tuổi 50 nên làm trước khi ngủ

(VTC News) -

Bước sang tuổi 50, phụ nữ thường trải qua nhiều thay đổi về nội tiết tố và sức khỏe thể chất. Theo trang Eatingwell, việc duy trì một số thói quen lành mạnh vào buổi tối có thể góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên không chỉ tập trung về mặt thể chất mà còn cần quan tâm về mặt tinh thần (Ảnh: Shutterstock)

Ăn món nhẹ giàu protein

Phụ nữ thường đối mặt với tình trạng suy giảm khối lượng cơ nhanh hơn ở tuổi 50 do những thay đổi nội tiết trong giai đoạn mãn kinh, ảnh hưởng tới mật độ xương. Vì vậy, một bữa ăn nhẹ giàu protein trước khi đi ngủ như sữa chua Hy Lạp, phô mai tươi có thể hỗ trợ quá trình phục hồi cơ bắp trong khi ngủ. Điều này hiệu quả hơn khi bạn kết hợp với bài tập sức bền phù hợp với thể trạng cơ thể.

Đánh răng

Đánh răng trước khi đi ngủ là bước không nên bỏ qua trong thói quen chăm sóc sức khỏe hằng ngày. Các vấn đề như khô miệng, sâu răng, bệnh nướu răng thường gặp hơn ở người lớn tuổi, có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống cũng như chất lượng cuộc sống.

Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến khả năng ăn uống, từ đó tác động đến tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống ở người lớn tuổi.

Không sử dụng đồ uống có cồn trước khi ngủ

Những thay đổi nội tiết trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh có thể khiến nhiều phụ nữ trên 50 tuổi gặp khó khăn với giấc ngủ. Các triệu chứng như bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm hay ngủ không sâu giấc thường xuất hiện nhiều hơn ở giai đoạn này.

Vì vậy, hạn chế đồ uống có cồn vào buổi tối là một thói quen đáng cân nhắc. Mặc dù rượu có thể tạo cảm giác buồn ngủ ban đầu, nhưng nó cũng có thể làm giấc ngủ kém chất lượng hơn, dễ thức giấc giữa đêm và khiến cơ thể không thực sự được nghỉ ngơi sau khi thức dậy.

Đặt một cốc nước bên cạnh giường ngủ

Một thói quen đơn giản nhưng hữu ích là chuẩn bị sẵn một cốc hoặc chai nước bên cạnh giường trước khi đi ngủ. Ở phụ nữ trên 50 tuổi, tình trạng đổ mồ hôi ban đêm có thể khiến cơ thể mất nước trong lúc ngủ, vì vậy việc bổ sung nước sau khi thức dậy là điều cần thiết.

Việc để nước trong tầm tay giúp bạn dễ dàng bắt đầu ngày mới với thói quen uống nước, hỗ trợ duy trì trạng thái tỉnh táo và cảm giác khỏe khoắn hơn. Nếu thường xuyên bị bốc hỏa vào buổi tối, uống một ít nước mát trước khi ngủ cũng có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Bổ sung magie

Magie là khoáng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể, bao gồm chức năng thần kinh, hoạt động của cơ bắp và duy trì giấc ngủ. Khi tuổi tác tăng lên, khả năng hấp thu magie có thể giảm dần, khiến việc đảm bảo cung cấp đủ khoáng chất này trở nên quan trọng hơn.

Ngoài vai trò hỗ trợ thư giãn cơ thể, magie còn tham gia vào quá trình hấp thu canxi và duy trì sức khỏe xương. Việc quan tâm đến sức khỏe xương sau tuổi 50 có thể góp phần bảo vệ khả năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống khi về già.

Nếu có ý định sử dụng thực phẩm bổ sung magie, phụ nữ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế để lựa chọn loại và liều lượng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.