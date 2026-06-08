(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của rau đay

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Các loại rau như rau đay, rau dền, rau ngót là những loại có giá trị dinh dưỡng cao, đồng đều về hàm lượng caroten, vitamin C (179 - 64 - 52mg%), hàm lượng sắt (2,8 - 2,5 - 2,1mg%), giàu các muối khoáng, vi khoáng, lượng protein cao gấp 3 - 5 lần các loại rau khác (3 - 6 g%).

Ngoài những lợi ích phổ biến của rau đay mà nhiều người biết như hỗ trợ trị táo bón, giúp nhuận tràng, lợi tiểu, lợi sữa, thanh nhiệt giải độc thì rau đay còn có những "bí mật". Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời BS. Yên Lâm Phúc, Học viện Quân y cho rằng, rau đay đứng trong top đầu các loại rau chứa nhiều canxi (đứng hàng thứ 4 trong các loại rau dùng để ăn), sắt (đứng hàng thứ 1), beta caroten (đứng hàng thứ 4), vitamin C (đứng hàng thứ 3).

Rau đay ít calo và chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm vitamin A và C, riboflavin, folate và sắt. Rau đay khi nấu chín cung cấp hàm lượng vitamin và khoáng chất cao hơn.

Ngoài công dụng ẩm thực, lá đay còn được sử dụng cho mục đích y học trong chữa bệnh Ayurveda trong nhiều thế kỷ.

Ăn rau đay thường xuyên rất tốt cho sức khỏe

Ăn rau đay thường xuyên có tác dụng gì?

Ăn rau đay thường xuyên cơ thể sẽ nhận được những lợi ích dưới đây:

Hỗ trợ hạ men gan và thải độc

Báo Lao động dẫn nguồn trang Easl cho biết, rau đay là loại rau quen thuộc, đặc biệt được ưa chuộng vào mùa hè nhờ tính mát và giá trị dinh dưỡng cao.

Không chỉ là thực phẩm dân dã, rau đay còn được nhiều người đánh giá cao bởi khả năng hỗ trợ chức năng gan, góp phần hạ men gan và tăng cường quá trình thải độc của cơ thể khi được sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống hàng ngày.

Gan là cơ quan đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa chất dinh dưỡng, đào thải độc tố và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Khi gan phải làm việc quá tải do chế độ ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia hoặc tác động từ môi trường, chỉ số men gan có thể tăng cao, phản ánh tình trạng tổn thương hoặc viêm gan. Do đó, việc bổ sung các loại rau xanh giàu vitamin và chất chống oxy hóa như rau đay có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Rau đay chứa hàm lượng đáng kể vitamin A, vitamin C, các khoáng chất và chất xơ hòa tan. Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ quá trình chống oxy hóa, hạn chế tác động của các gốc tự do lên tế bào gan.

Lượng chất xơ dồi dào trong rau đay góp phần cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, thúc đẩy đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể thông qua đường ruột. Nhờ đó, áp lực lên gan trong quá trình xử lý độc tố cũng được giảm bớt.

Thêm vào đó, theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, rau đay có tính mát, giúp thanh nhiệt cơ thể trong những ngày thời tiết nóng bức. Việc sử dụng rau đay trong các món canh hoặc luộc không chỉ giúp bổ sung nước mà còn hỗ trợ duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể. Đây là yếu tố quan trọng giúp gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa và đào thải chất độc.

Rau đay chứa nhiều vitamin K

Vitamin này rất hữu ích trong quá trình đông máu. Nó cũng giúp giảm nguy cơ vàng da và kém hấp thụ chất dinh dưỡng.

Rau đay có hàm lượng vitamin B6 cao

Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng và chế độ ăn uống kém thường ảnh hưởng đến mắt. Nghiên cứu cho thấy vitamin B6, folate và các vitamin khác giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt. Rau đay có chứa vitamin B6, ăn rau đay tác dụng tốt cho mắt.

Rau đay chứa sắt

Rau đay rất giàu chất sắt, chứa một lượng lớn 2,73 mg sắt. Đây là khoảng 34,13% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Lá rau đay chứa vitamin A

Vitamin A rất tốt cho việc đẩy nhanh quá trình chữa lành và tái tạo da. Rau đay có rất nhiều vitamin A rất tốt cho sự phát triển của tế bào và sức khỏe của da.

Giảm mức cholesterol xấu

Các nghiên cứu cho thấy đồng giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giúp tăng mức cholesterol tốt trong cơ thể. Rau đay chứa 0,222 mg đồng. Đây là khoảng 24,67% lượng khuyến nghị hàng ngày cho một người lớn bình thường.

Cải thiện sức khỏe của da và tóc

Vitamin B2 giúp duy trì mức độ collagen khỏe mạnh, từ đó mang lại mái tóc và làn da khỏe mạnh. Collagen cần thiết để duy trì làn da và mái tóc trẻ trung. Nó giúp ngăn ngừa sự phát triển của nếp nhăn và đường nhăn. Sự thiếu hụt vitamin B12 dẫn đến vẻ ngoài già nua.