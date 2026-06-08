Sự nghiệp của tài tử điển trai vừa qua đời ở tuổi 33

(VTC News) -

Namdiễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33 khiến nhiều khán giả yêu mến phim Hoa ngữ không khỏi bàng hoàng. Theo truyền thông, công ty Kim Trạch cho biết nam diễn viên qua đời tại nhà riêng ở Hàng Châu vào 4/6.

Trong thông báo chính thức, công ty quản lý bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng.

Nam diễn viên Kim Trạch qua đời ở tuổi 33.

Trước khi qua đời, Kim Trạch là gương mặt khá quen thuộc với khán giả, đặc biệt trong dòng phim ngắn. Sinh năm 1993 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, Kim Trạch tốt nghiệp Học viện Công nghệ thời trang Bắc Kinh và khởi nghiệp với vai trò người mẫu.

Năm 2015, anh được đề cử giải "Người mẫu thời trang chuyên nghiệp xuất sắc của năm". Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu, Kim Trạch quyết định chuyển hướng sang diễn xuất. Để chuẩn bị cho hành trình mới, anh theo học các khóa đào tạo chuyên ngành biểu diễn, từng bước tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức gia nhập làng phim ảnh.

Kim Trạch bắt đầu được chú ý khi tham gia một số dự án truyền hình và phim trực tuyến vào cuối những năm 2010. Anh nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách diễn xuất tự nhiên.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim Trạch đến vào năm 2020 khi anh góp mặt trong bộ phim tình cảm Từ kết hôn bắt đầu yêu (Begin again). Tác phẩm giúp tên tuổi Kim Trạch được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt trong nhóm khán giả trẻ.

Cùng năm, anh tiếp tục xuất hiện trong Quên em, nhớ tình yêu (Forget you remember love), bản làm lại của bộ phim thần tượng nổi tiếng Hoàng tử ếch. Nhờ bước đệm này, anh tiếp tục góp mặt trong hàng loạt dự án như Kiều An, chào em, Quên em, nhớ tình yêu, Yêu từ khi bắt đầu kết hôn, Ngọc long của mỹ nhân hay Đừng yêu sếp…

Kim Trạch là gương mặt khá quen thuộc trong dòng phim ngắn.

Dù chưa thuộc nhóm ngôi sao hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ, Kim Trạch vẫn sở hữu lượng người hâm mộ riêng nhờ ngoại hình điển trai và hình tượng nam chính lãng mạn quen thuộc trong dòng phim ngắn. Đây là dòng sản phẩm đang phát triển mạnh tại Trung Quốc những năm gần đây với đặc trưng sản xuất nhanh, phát hành trên nền tảng số và tiếp cận lượng lớn khán giả trẻ.

Theo truyền thông Hoa ngữ, nam diễn viên vẫn còn một dự án mới mang tên Chờ hoa nở, chờ em trở về đang trong giai đoạn chờ phát hành. Truyền thông cũng cho biết Kim Trạch cũng vừa hoàn tất một bộ phim khác cách đây không lâu. Bài đăng cuối cùng trên tài khoản Weibo cá nhân của Kim Trạch được đăng tải vào 6/5. Khi đó, anh chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành quá trình quay hình dự án mới với vai trò nam chính.