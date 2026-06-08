Người phụ nữ sống nhờ máy thở nhận số tiền hơn 167 triệu đồng bạn đọc ủng hộ

(VTC News) -

Chị Triệu Thị Thu Hiền, 32 tuổi, sống tại Khu 7, xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ mang theo máy thở ra vỉa hè mưu sinh để nuôi con nhỏ”.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn của chị được đăng tải, bạn đọc, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân chung tay hỗ trợ gia đình số tiền 167.381.000 đồng.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, chị Hiền xúc động khi nhận được sự sẻ chia của đông đảo độc giả dành cho hoàn cảnh của mình. Khoản tiền hỗ trợ không chỉ giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, chăm sóc y tế mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để chị tiếp tục kiên trì chiến đấu với bệnh tật.

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của các cô bác, anh chị và bạn đọc gần xa. Sự giúp đỡ quý báu này mang đến cho tôi thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục điều trị và chăm sóc con nhỏ. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, động viên và đồng hành cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn nhất”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Triệu Thị Thu Hiền đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ.

Đại diện gia đình cho biết số tiền 167.381.000 đồng sẽ được sử dụng để trang trải chi phí điều trị, chăm sóc sức khỏe lâu dài và duy trì các thiết bị hỗ trợ hô hấp cần thiết cho chị Hiền.

Ít ai ngờ rằng người phụ nữ trẻ hôm nay phải sống phụ thuộc vào máy thở từng có cuộc sống bình thường như bao người khác. Sinh ra và lớn lên tại vùng trung du Phú Thọ, chị Hiền khỏe mạnh, lao động chăm chỉ và từng làm công nhân may để phụ giúp gia đình.

Biến cố bắt đầu sau khi chị lập gia đình và sinh con gái đầu lòng. Từ người mẹ trẻ tràn đầy hy vọng, sức khỏe của chị dần suy giảm một cách khó lý giải. Cơ thể ngày càng gầy yếu, thường xuyên mệt mỏi, hơi thở ngắn và sức lực cạn kiệt. Gia đình ban đầu cho rằng đây chỉ là những biểu hiện hậu sản thông thường nên không quá lo lắng.

Dù đi khám ở nhiều cơ sở y tế khác nhau, nguyên nhân bệnh vẫn chưa được xác định rõ. Trong nhiều năm, căn bệnh âm thầm tiến triển, khiến thể trạng của chị suy kiệt từng ngày. Năm 2017, khi mới ngoài 20 tuổi, chị buộc phải nghỉ việc vì không còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc tại xưởng may.

Từ chỗ có thể tự lao động, chăm lo cho cuộc sống của mình, chị dần phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân. Khó khăn chồng chất khi cuối tháng 4/2020, tình trạng bệnh bất ngờ diễn biến nặng. Chị liên tục phải nhập viện cấp cứu, trải qua nhiều tháng điều trị tại các cơ sở y tế từ Phú Thọ đến Hà Nội.

Sau nhiều lần thăm khám và điều trị, các bác sĩ xác định chị mắc bệnh liệt cơ hô hấp, một bệnh lý hiếm gặp khiến các cơ tham gia hoạt động hô hấp suy yếu nghiêm trọng. Căn bệnh hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để, buộc chị phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở để duy trì sự sống.

Khoản hỗ trợ 167.381.000 đồng không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là minh chứng cho tinh thần tương thân tương ái, sự sẻ chia của cộng đồng đối với những hoàn cảnh kém may mắn. Đó cũng là động lực để người mẹ trẻ tiếp tục nuôi hy vọng, kiên cường vượt qua bệnh tật và đồng hành cùng con trên chặng đường phía trước.