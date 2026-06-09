World Cup hôm nay 9/6: Hà Lan loại hậu vệ Arsenal

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 9/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc trọng tài Somalia không được nhập cảnh vào Mỹ, cầu thủ Hà Lan và Jordan không tham dự giải do chấn thương và việc tuyển Iran đeo huy hiệu đặc biệt.

Trọng tài người Somalia bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ

Ngày 8/6, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết một công dân Somalia, đồng thời là trọng tài tại World Cup, không được phép nhập cảnh khi đến sân bay quốc tế Miami. Dù thông báo không nêu rõ danh tính, Omar Artan là trọng tài Somalia duy nhất được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chỉ định làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

Sau đó, FIFA xác nhận trọng tài Artan sẽ không thể tham gia các khóa tập huấn cũng như công tác điều hành giải đấu. Cơ quan này cho biết họ không can thiệp vào các thủ tục nhập cư của nước chủ nhà, bao gồm việc xét duyệt thị thực.

Trọng tài Omar Artan của Somalia không được phép nhập cảnh vào Mỹ. (Ảnh: AP)

"FIFA không tham gia vào các thủ tục nhập cư của nước chủ nhà, bao gồm việc xét duyệt thị thực. Chúng tôi được cơ quan chức năng thông báo rằng quyết định đối với ông Artan sẽ không thay đổi. Tương tự các giải đấu FIFA trước đây, chính phủ nước chủ nhà là bên có quyền quyết định cuối cùng về việc ai được cấp thị thực và ai được phép nhập cảnh vào lãnh thổ của họ", FIFA nêu rõ.

Theo CBP, sau khi đến Mỹ, hành khách phải trải qua quá trình kiểm tra bổ sung - một thủ tục nhằm xác minh thêm thông tin hoặc đánh giá khă năng nhập cảnh. Sau quá trình kiểm tra, nhà chức trách xác định người này không đủ điều kiện nhập cảnh do những quan ngại liên quan đến an ninh. Tuy nhiên, CBP không công bố chi tiết các lý do cụ thể.

Hà Lan loại Jurrien Timber khỏi danh sách dự World Cup

Đội tuyển Hà Lan nhận tổn thất lớn trước thềm World Cup 2026 khi hậu vệ Jurrien Timber không thể tham gia giải đấu do chấn thương háng kéo dài. Ngôi sao 24 tuổi của Arsenal đã phải vật lộn với chấn thương từ giữa tháng 3.

Dù vẫn ra sân 55 phút trong trận chung kết UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu) gặp Paris Saint-Germain cách đây hơn một tuần, ban huấn luyện Hà Lan cho rằng anh không đủ thể trạng để đáp ứng cường độ thi đấu tại World Cup.

Jurrien Timber bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2026. (Ảnh: AP)

"Hậu vệ 24 tuổi này chưa hồi phục đủ từ chấn thương háng để có thể tham dự World Cup một cách an toàn. Sau khi tham khảo ý kiến đội ngũ y tế, chúng tôi quyết định Timber sẽ rời đại bản doanh của đội tuyển tại New York sau trận đấu với Uzbekistan", Liên đoàn bóng đá Hà Lan cho biết.

Người được gọi thay thế là hậu vệ Lutsharel Geertruida của Sunderland, cầu thủ trước đó nằm trong danh sách dự bị của HLV Ronald Koeman.

Đội tuyển Iran đeo huy hiệu đặc biệt đến World Cup 2026

Theo AP, các cầu thủ Iran cài huy hiệu màu vàng có in số "168" trên áo khi xuống máy bay tại thành phố Tijuana hôm 8/6 trước thềm World Cup 2026. Động thái này nhằm tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào trường nữ sinh ở thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran ngày 28/2.

Con số “168” tượng trưng cho số học sinh thiệt mạng trong vụ việc nêu trên. Sự kiện này từng gây rúng động dư luận và được xem là một trong những ký ức đau buồn của đất nước.

Cầu thủ Iran đeo ghim cài áo màu vàng in số "168" trên áo. (Ảnh: AP)

Ngày 9/6, Đại sứ quán Iran tại Hungary cũng đăng tải hình ảnh những chiếc huy hiệu này trên mạng xã hội, đồng thời nhắc lại sự kiện đau thương tại Minab.

Đây không phải lần đầu đội tuyển Iran bày tỏ sự tưởng niệm đối với các nạn nhân. Trước đó, các cầu thủ Iran đã đeo băng tang đen và ôm cặp sách trên tay khi quốc ca vang lên trước trận giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27/3. Phát ngôn viên của đội tuyển cho biết đây là hành động phản đối vụ tấn công xảy ra trong ngày đầu của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.