Đàn em 'siêu lừa' Mr Pips Phó Đức Nam lĩnh 18 năm tù

(VTC News) -

Sáng 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, trú TP.HCM) mức án 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng tội, bị cáo Thái Anh Đào (SN 2001, trú TP.HCM) lĩnh 15 năm tù; Lê Trung Ái (SN 1994, trú tỉnh Bình Định cũ) lĩnh 15 năm tù. Hơn 15 bị cáo còn lại chịu các mức án từ 10 - 15 năm tù.

HĐXX xác định bị cáo Bùi Trung Đức giữ vai trò chủ mưu nên chịu trách nhiệm cao nhất; bị cáo Thái Anh Đào giữ vai trò sau Đức và chịu trách nhiệm quản lý văn phòng; tiếp đến là Lê Trung Ái giúp sức tích cực, được giao nhiệm vụ tuyển nhân viên cho công ty.

Bị cáo Bùi Trung Đức và Thái Anh Đào đã khắc phục hậu quả 4,8 tỷ đồng cho nạn nhân bị lừa nhiều nhất là bà Lê Anh Th. (bị lừa khoảng 6,7 tỷ đồng). Ngoài ra, hai bị cáo còn khắc phục chung hậu quả vụ án hơn 2 tỷ đồng, còn lại cả nhóm phải chịu trách nhiệm.

Theo HĐXX, bị cáo Bùi Trung Đức ban đầu khai quanh co, nói không biết công ty hoạt động bất hợp pháp, sau khi xét hỏi, bị cáo mới thừa nhận. Trong khi, hầu hết các bị cáo đều khai nhận hành vi phù hợp với cáo trạng.

Các bị cáo tại toà.

Trong vụ án này các bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, mỗi bị cáo là một "mắt xích" kết hợp với nhau để dụ dỗ, lừa tiền của khách hàng. Hành vi phạm tội trên không gian mạng, hoạt động cả ngoài phạm vi lãnh thổ tiếp cận được nhiều nạn nhân.

Các bị cáo sử dụng thủ đoạn phạm tội tinh vi với công nghệ cao đã xâm hại đến lợi ích tài sản của người dân, gây nhức nhối trong xã hội. Bên cạnh đó, các bị cáo cũng đánh vào lòng tham "đầu tư để hưởng lợi cao" của bị hại.

Trước đó, trong phần xét hỏi, Đức khai về mối quan hệ với Mr Pips (Phó Đức Nam – người đã bị khởi tố, điều tra hành vi lừa đảo và rửa tiền). Lời khai thể hiện Đức cùng Mr Pips đi ăn uống nhưng không nói gì về công việc.

"Lúc bị cáo bị bắt thì anh em làm ngành forex chưa ai bị bắt nên bị cáo không biết mình phạm pháp", Đức trả lời quanh co. Về số tiền đã lừa đảo, Đức nói tòa nói thế thì biết thế, không đánh giá được. HĐXX nhiều lần chấn chỉnh lời khai của Đức.

Đáng chú ý, quá trình xét xử, tòa có giấy triệu tập Mr Pips Phó Đức Nam ra tòa nhưng không thấy Nam xuất hiện.

Bản án xác định, từ năm 2022, Bùi Trung Đức cùng nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) lập 27 công ty, tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận, bổ trợ lẫn nhau, dụ dỗ nhà đầu tư (bị hại) chuyển tiền đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 11 tỷ đồng. Số tiền này Đức hưởng hơn 1,3 tỷ còn lại trả hoa hồng, lương.

HĐXX cho hay, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, các bị cáo cấu kết với nhau để tạo lập, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế như để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế.

Nhưng thực tế các trang web trên đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do các bị cáo quản lý, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng chơi thị trường ngoại hối (forex) trên trang web thực chất là chơi với chủ sàn (admin). Khi khách hàng thua thì chủ sàn được hưởng tiền đó.

Tiền của khách hàng nạp vào đều nằm trong các tài khoản của 27 công ty "ma", do Bùi Trung Đức và nhiều đồng phạm (chưa rõ nhân thân) điều hành.

Trong nhóm của Đức có bộ phận nhân sự, checkbill và pháp lý, được Mr Pips giao điều phối dòng tiền qua tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ các bị hại. Ngoài ra, bộ phận này còn làm công tác tuyển dụng cho văn phòng tại Campuchia.

Bộ phận công nghệ quản lý hơn 1.000 đầu số điện thoại chuyên dùng để gọi mời chào, lừa đảo. Họ có trong tay 19 nhóm nhân viên làm việc tại 14 văn phòng, chuyên gọi điện dụ dỗ khách. Nhân viên sale được trả lương 7 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng doanh số 4 - 5%, tùy số tiền sale lừa được từ khách.

Sale đều là người trẻ, 20 - 30 tuổi, không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng "đa phần đều đã có kinh nghiệm dụ dỗ khách hàng".

Các bị cáo được trang bị bộ kỹ năng “moi” tiền khách, gọi điện thoại, sử dụng tên giả để nói chuyện. Sau khi trao đổi về thông tin cá nhân của khách, sale sẽ đánh giá khả năng tài chính, tính cách để lựa chọn cách tiếp cận đạt hiệu quả.

Những lệnh đầu tiên, sale sẽ lựa chọn những mã nào có lãi và tập trung vào mã đó để khách hàng thích thú, đam mê thị trường, thông thường sẽ cho chốt ít và làm nhiều lần để khách liên tục giao dịch.

Khi khách bắt đầu đam mê một mã, sale sẽ nâng dần khối lượng, chụp ảnh những tài khoản giao dịch lớn chốt lãi cao để khách xem và tiếc. Từ đó, khách nổi lòng tham bắt đầu nâng dần vốn lên và dùng các thủ đoạn khiến tài khoản khách lỗ hoặc “cháy”.

Chiêu cuối, các sale sẽ đổ lỗi cho thị trường không ổn định và xấu chung chứ không phải cá nhân ai.

Đối với dòng tiền chiếm đoạt được, Mr Pips sẽ chỉ đạo nhân viên chuyển cho khách tạo niềm tin là sàn có tính thanh khoản nhanh, hoặc chuyển đến tài khoản khác do Mr Pips yêu cầu.