Lạ lùng binh khí võ thuật Trung Quốc lấy cảm hứng từ Long đầu trảm của Bao Công

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Video biểu diễn Long đầu đại trát đao

Theo tờ Sina, Long đầu đại trát đao là loại binh khí độc môn của phái Khí Công Trường Quyền. Khí Công Trường Quyền là một quyền phái được hình thành và phát triển ngay tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, do võ sư Ngụy Bính Thần (người huyện Uy, Hình Đài) sáng lập. Cả cuộc đời lấy võ nghiệp làm trọng, bôn ba khắp chốn giang hồ hàng chục năm, ông đã thấu hiểu sâu sắc sự diệu kỳ của khí công dưỡng sinh từ các nhà Phật, Đạo, Nho và dân gian. Trên cơ sở tinh thông nhiều loại quyền pháp, ông đã hòa quyện hơi thở và quyền thuật làm một, lập nên môn phái Khí Công Trường Quyền.

Binh khí lấy cảm hứng từ Long đầu trảm

Hai anh em nhà họ Ngô là Ngô Trường Hải và Ngô Thu Ngọc thuộc môn phái này đã lấy cảm hứng từ chiếc Long đầu trảm trong phim Bao Thanh Thiên để sáng chế ra loại binh khí nói trên. Hai anh em họ Ngô từ nhỏ đã bái võ sư Trương Thọ Sơn – truyền nhân đời thứ hai của Khí Công Trường Quyền – làm sư phụ và kiên trì tập luyện võ thuật.

Long đầu đại trát đao được lấy cảm hứng từ Long đầu trảm trong phim Bao Thanh Thiên

Sau thập niên 90, 2 anh em họ Ngô đã tìm hiểu các binh khí và bài quyền để chế tạo ra một binh khí mới. Lấy cảm hứng từ chiếc Long Đầu Trảm trong bộ phim truyền hình Bao Thanh Thiên, hai anh em đã nảy ra ý tưởng chế tác Long đầu đại trát đao cũng như biên soạn bài quyền cho binh khí này. Tiêu chí đầu tiên khi thiết kế thanh Long đầu đại trát đao này là phải hòa quyện được với hình tượng rồng: vừa mang tính thực chiến, vừa không mất đi thần thái cao quý, uy nghiêm của rồng. Sau 6 lần chỉnh sửa bản thảo, kiểu dáng đao với "Đầu rồng đuôi cá" cuối cùng đã ra đời.

Long đầu đại trát đao có hình dáng đầu rồng đuôi cá

Long đầu đại trát đao là thanh đao lớn có hình dáng đầu rồng đuôi cá nhưng vẫn giữ được phom dáng của một cây đại đao. Tổng chiều dài của cây đao này khoảng 180–200 cm, phần cán có dạng hình vuông dẹt, chiều dài cán khoảng 130 cm, tạo không gian thao tác khá rộng.

Hình tượng Long đầu đại trát đao mô phỏng thế rồng thiêng vượt biển, miệng phun ra đồ án bát quái thái cực, thể hiện âm dương ngư, phô bày uy thế của thần long. Phần đuôi đao có hình đuôi cá, ở giữa khắc hình đồng tiền cổ, càng nhấn mạnh quan niệm “không có gì không liên quan đến tiền”. Hình tượng đầu rồng – đuôi cá vừa thể hiện ý niệm “cá hóa rồng” lâu dài theo thời gian, vừa không làm mất đi công năng móc, gạt và chém của vũ khí.

Sau đó, dưới nguyên tắc chỉ đạo "kết hợp giữa thực dụng và biểu diễn", 2 anh em hộ Ngô đã dựa trên các bài quyền (taolu) của Bát Quái đao, Song thủ kiếm, Miêu đao và Phương Thiên Họa Kích làm nền tảng sáng tạo ra bài quyền với phong cách mới lạ, độc đáo dành riêng cho Long đầu đại trát đao.

Kỹ pháp của Long Đầu Đại Trát Đao chú trọng vào các đòn: bổ, chém ngang, hất ngược, chém dọc, đâm, đỡ gạt, móc, quay vòng, quét…

Trở thành binh khí kỳ môn của võ thuật Trung Quốc

Khi luyện tập tuyệt đối không được dùng lực cứng nhắc hay vụng về mà phải vận dụng "kình lực tròn trịa, linh hoạt" (viên hoạt chi kình). Tức là các đường gân, khớp xương của tứ chi và thân mình phải thả lỏng tự nhiên, dùng "ý" để dẫn "lực". Thả lỏng không có nghĩa là mềm nhũn, uể oải hay vô lực, mà là dùng một lực khéo léo ở mức tối thiểu để điều khiển động tác, dùng sự căng cơ ở mức thấp nhất để chi phối xương cốt một cách tài tình, đạt đến trạng thái "dùng ý không dùng lực, trong nhu có cương".

Long đầu đại trát đao là binh khí đặc biệt của võ thuật Trung Quốc

Do phần cán của đao có không gian hoạt động lớn (dài khoảng 130 cm), các động tác lại đa phần là quấn quanh thân mình, lật chuyển trên dưới với biên độ thay đổi lớn, khi luyện tập yêu cầu "mắt đến tay đến". Vì vậy, bài quyền của Long đầu đạt trát đao đòi hỏi sự linh hoạt cực cao của các khớp ngón tay và lòng bàn tay.

Không chỉ vậy, biên độ động tác lớn còn huy động cả cột sống cổ, cột sống thắt lưng, khiến eo, háng, đầu gối chuyển động nhịp nhàng theo bài quyền. Điều này tác động đến toàn bộ cơ bắp và hệ thần kinh trên cơ thể, giúp chúng được rèn luyện ở mức tối đa, đạt được hiệu quả ích não tăng trí, thông kinh hoạt huyết, tráng eo cường thận.

Phần mũi đao của Long đầu đại trát đao

Tại Đại hội Võ thuật Truyền thống Thế giới lần thứ 2 và thứ 3 (năm 2006 và 2008), màn biểu diễn Long Đầu Đại Trát Đao của người anh, Ngô Trường Hải, đã hai lần đạt số điểm cao nhất toàn trường và giành giải Vàng.

Tiếp đó, tại Hội nghị Giao lưu Võ thuật Truyền thống Toàn quốc lần thứ 2 của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh (2008) và Giải Võ thuật Truyền thống Toàn quốc tại Tây An (2011), Ngô Trường Hải lại tiếp tục mang về hai giải Vàng.

Long đầu đại trát đao đã trở nên phổ biến trong giới võ thuật Trung Quốc

Năm 2007, Kênh Võ thuật của Đài Truyền hình Sơn Đông đã thực hiện một chương trình phỏng vấn độc quyền với Ngô Trường Hải về loại binh khí độc đáo này, đồng thời ghi hình bộ phim tài liệu gồm hai tập mang tên "Long Đầu Đại Trát Đao và Ngô Trường Hải".

Sau nhiều nỗ lực của anh em nhà họ Ngô, Long đầu đại trát đao đã trở thành một binh khí được lưu truyền qua các thế hệ của phái Khí Công Trường Quyền và có chỗ đứng riêng trong kho tàng binh khí của võ thuật Trung Quốc.