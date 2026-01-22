Tràng An hùng vỹ trong thế giới Minecraft khiến 'Vua YouTuber' choáng ngợp

(VTC News) -

Vừa qua, các game thủ Việt Nam đã vượt qua nhiều đội chơi đến từ Mỹ, Anh, Hà Lan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Colombia để giành chiến thắng trong cuộc thi xây dựng Minecraft do YouTuber nổi tiếng MrBeast tổ chức.

Kết quả nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, không chỉ bởi thứ hạng cao nhất, mà còn vì cách đội Việt Nam thể hiện tư duy sáng tạo số và bản sắc văn hóa trên một sân chơi có sức lan tỏa toàn cầu.

18 thành viên đội Việt Nam mô phỏng các địa danh nổi tiếng tại Ninh Bình với quần thể Tràng An - chùa Bái Đính trong tựa game Minecraft. Theo nhận xét từ hội đồng chuyên môn, bài dự thi là một "lát cắt thu nhỏ" đầy sống động của Việt Nam.

Hình ảnh hùng vĩ của mảnh đất Ninh Bình được nhóm bạn trẻ xây dựng một cách tỉ mỉ, chi tiết. (Ảnh: NVCC)

Điều khiến ban giám khảo ngỡ ngàng và không ngần ngại dành tặng những điểm số tuyệt đối chính là sự kỳ công với chi tiết nhỏ nhất. Từng viên gạch, mái ngói cong vút cho đến hệ thống ánh sáng và mảng xanh đều được tính toán kỹ lưỡng.

Theo MrBeast cùng các giám khảo đánh giá nhóm Việt Nam đã biến những khối vuông thô cứng đặc trưng của Minecraft thành một không gian giàu cảm xúc, kết hợp giữa quy mô hoành tráng và sự tinh tế trong từng góc nhìn.

Ngay khi ban giám khảo bước vào bản đồ Việt Nam, quy mô đồ sộ cùng địa hình núi non hùng vĩ đã khiến MrBeast không giấu được sự choáng ngợp. (Ảnh: MrBeast Gaming)

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Vũ Long Đỉnh (Neji) - đại diện của đội, cho biết: "Ban đầu, đội ngũ MrBeast ngỏ ý muốn nhóm tái hiện Vịnh Hạ Long. Nhưng sau đó, chúng tôi nghĩ rằng nhắc tới Vịnh Hạ Long thì gần như ai cũng biết rồi, trong khi nước mình có nhiều điểm đến khác. Thế nên, chúng tôi quyết định đổi "đề bài" từ Vịnh Hạ Long sang Tràng An bởi vì nơi đây vừa có kiến trúc, vừa có thiên nhiên đặc trưng".

Toàn cảnh bản đồ mô phỏng Tràng An trong game Minecraft. (Ảnh: NVCC)

Do bắt đầu trễ hơn các đội khác tới 5 ngày, cả đội phải đối mặt với áp lực thời gian khi chỉ có đúng 10 ngày để hoàn thành toàn bộ công trình.

Để tái hiện Tràng An hùng vỹ trong không gian ảo, nhóm nghiên cứu kỹ các tư liệu hình ảnh, bản đồ thực tế trước khi xây dựng quần thể rộng 1,5 km² trong game, tương đương khoảng 2,25 km² ngoài đời theo tỷ lệ 2:3. Dự án sử dụng tới hàng tỷ khối block, tạo nên quy mô chưa từng thấy.

Bản đồ quy hoạch tổng thể khi thực hiện dự án. (Ảnh: NVCC)

Chung cuộc, nhóm nhận điểm 10 tuyệt đối của MrBeast và đạt tổng 38,5 điểm từ ban giám khảo, vượt qua các đối thủ đến từ Colombia và Thổ Nhĩ Kỳ để giành ngôi vô địch.

Chiến thắng này đã mang về niềm tự hào cho cộng đồng người chơi Minecraft Việt Nam. Bằng cách biến những khối vuông thô cứng thành một Tràng An đầy sinh động, các bạn trẻ đã góp phần quảng bá thiên nhiên, văn hóa Việt Nam trên sân chơi có sức lan tỏa toàn cầu.

Các thành viên đội Việt Nam tham gia xây dưng quần thể Tràng An - chùa Bái Đính trong tựa game Minecraft. (Ảnh: NVCC)

Về khoảnh khắc công bố kết quả, Long Đỉnh chia sẻ: "Tôi đã khóc vì công sức của mọi người được ghi nhận. Cả đội nghe xong còn không tin, cứ hỏi mãi 'Thật không?'. Chỉ tới khi tôi cho họ xem lời khen của MrBeast, thì đội mới tin vào kết quả chiến thắng".