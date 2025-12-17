Những trang bị chuẩn châu Âu trên Skoda Slavia

(VTC News) -

Skoda Slavia là cái tên được nhắc tới nhiều trong phân khúc sedan cỡ B, nổi bật khi có mức giá dễ tiếp cận nhưng lại mang được đầy đủ chất châu Âu. Mẫu xe này không chỉ có thiết kế hiện đại, tinh tế mà còn tích hợp nhiều tính năng hữu dụng, tiên phong theo triết lý Simply Clever đặc trưng của thương hiệu Cộng hòa Séc.

Skoda Slavia mang đến cho người tiêu dùng những trang bị thực dụng chuẩn châu Âu với mức giá dễ tiếp cận.

Triết lý Simply Clever của Skoda tập trung tạo ra các giải pháp thông minh nhằm giải quyết các nhu cầu phát sinh từ người dùng trong quá trình sử dụng xe hàng ngày, từ đó tăng tính thực dụng của xe. Tại Việt Nam, Skoda Slavia được sản xuất tại nhà máy Thành Công Việt Hưng, cũng được trang bị hàng loạt chi tiết đậm chất Simply Clever và lần đầu xuất hiện trong phân khúc.

Một trong những điểm nổi bật cần nhắc trước tiên là hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng kết hợp tính năng làm mát (trên bản Style), được xem là trang bị đắt giá khi sử dụng trong điều kiện thời tiết nhiệt đới. Xe còn có sạc và kết nối điện thoại không dây, hệ thống lọc không khí Air Care nhằm nâng cao chất lượng không khí bên trong khoang cabin.

Trải nghiệm giải trí của Slavia còn được nâng tầm với hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa kết hợp loa siêu trầm. Thêm vào đó, xe còn có các trang bị tiện ích như cửa gió hàng ghế sau đi kèm hai cổng sạc Type C, cùng hộc chứa đồ có chức năng làm mát, tăng tính tiện nghi cho mọi hành trình.

Chất Simply Clever trên Skoda Slavia còn có thể thấy ở lẫy kẹp vé xe nằm trên kính chắn gió gần cột A, hay ngăn đựng nước được thiết kế để có thể giữ chặt chai nước, thuận tiện khi người lái có thể mở bằng một tay.

Tính thực dụng của Skoda Slavia còn có thể thấy ở khoang hành lý, nơi có “cửa” thông với cabin nhờ hàng ghế sau có thể gập, mở rộng dung tích chứa đồ từ 521 lít lên tới 1.050 lít. Khoảng mở của cốp rộng tới 1020 mm, giúp người dùng dễ dàng cất hoặc lấy các món đồ có kích thước lớn.

Ngoài ra, xe cũng trang bị sẵn ghế ISOFIX, hữu ích khi gia đình cần lắp thêm ghế trẻ em khi di chuyển.

Khoang nội thất Skoda Slavia.

Skoda Slavia sở hữu kích thước ấn tượng với DxRxC lần lượt là 4.541 x 1.752 x 1.487 mm và chiều dài cơ sở 2.651 mm. Đặc biệt, khoảng sáng gầm xe lên tới 179 mm, tương đương hoặc thậm chí tốt hơn một số mẫu xe gầm cao, giúp xe dễ dàng vượt qua các đoạn đường xấu hay ngập nước.

Chi phí bảo dưỡng cũng là một điểm cộng khi tổng chi phí đến 60.000km chỉ khoảng 24.934.000 VNĐ, và khách hàng còn được miễn phí bảo dưỡng sau 7.500km đầu tiên.

Hiện nay, Skoda Slavia đang được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: Style (trang bị cao cấp), Ambition (cân bằng về vận hành, an toàn, tiện nghi) và Active (lựa chọn tiết kiệm với hộp số sàn).