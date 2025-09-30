Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị, nghi ngư dân mất tích

(VTC News) -

UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị) xác nhận, người dân vừa phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển, nghi là của các ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá bị nước cuốn trôi do đứt dây neo vào đêm 28/9 lúc bão số 10 đang đổ bộ.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị, 2 thi thể trôi dạt được người dân phát hiện vào khoảng 6h ngày 30/9 tại bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch).

Tỉnh Quảng Trị huy động nhiều lực lượng, trang bị xuyên đêm trục vớt tàu cá BV 92756 TS (1 trong 2 tàu cá gặp nạn). (Ảnh: Nguyên Linh)

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cử lực lượng phối hợp với Công an xã bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Theo bà Nguyễn Thị B. (chủ tàu), 2 thi thể trên có thể là anh Nguyễn Văn C. (31 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp - thợ sửa máy) và Trần Hoàng Th. (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang - thuyền trưởng).

Trước đó, lúc 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá BV 92756 TS và BV 92754 TS với 13 thuyền viên đang neo đậu tại tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh - sát cầu Gianh) thì đứt dây neo do mưa bão lớn và bị nước cuốn trôi tự do trên vùng biển Quảng Trị.

Thời điểm hai tàu gặp nạn, có 4 thuyền viên bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại mất tích.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét trong tình trạng bị lật úp.