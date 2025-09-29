Mở rộng phạm vi tìm kiếm 2 tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi, 9 người mất tích

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu IV cho biết, đơn vị đang chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng tìm kiếm vị trí 2 tàu cá , xác định được vị trí tàu thì sẽ có cơ sở khoanh vùng, tìm kiếm người mất tích.

Hiện tại, lực lượng chức năng xác định được vị trí tàu bị lật úp đầu tiên tại khu vực Cửa Ông (thôn Thanh Hải, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Rất nhiều lực lượng được huy động để tham gia cứu hộ, trục vớt tàu cá mang số hiệu BV 92756 bị trôi dạt, lật úp gần bờ biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch).

Theo ông Cường, từ vị trí tàu chìm, lực lượng chức năng sẽ khoanh vùng phạm vi tìm kiếm với bán kính ban đầu trong sáng 29/9 là 15 - 20km dọc theo bờ biển từ khu vực Cửa Ông mở rộng ra 2 phía. Trong chiều nay, sẽ tiếp tục huy động các lực lượng, người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Ngoài ra, tập trung lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, khảo sát các tuyến đường cơ động, bảo đảm điều kiện để cho các phương tiện có thể kéo, cẩu chiếc tàu mang số hiệu BV 92756 TS được phát hiện tại khu vực Cửa Ông lên một cách sớm nhất và xác định xem các thuyền viên có mắc kẹt trong tàu hay không.

Tiếp tục chỉ đạo Hải đội Biên phòng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) và lựa chọn các tàu thuyền của người dân có đủ công suất, trang bị, kinh nghiệm, sẵn sàng khi gió bão giảm cấp sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển với phương châm quyết liệt, cố gắng sớm tìm thấy chiếc tàu còn lại và các thuyền viên đang mất tích.

Một chiếc xe cẩu cỡ lớn được điều đến khu vực bờ biển thôn Thanh Hải để trục vớt tàu cá BV 92756 TS.

Trước đó, lúc 23h30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS và BV 92754 TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị - phía trên sát cầu Gianh, là khu neo đậu truyền thống của ngư dân) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. 4 thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại đang mất tích.

4 thuyền viên may mắn thoát nạn cho biết, tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc.

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu. Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản.

Đến 23h30, sau hoàn lưu bão, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên bị đứt dây neo, trôi tự do, 4 thuyền viên bơi vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc, 9 người còn lại đang mất tích.

Vị trí chiếc tàu cá BV 92756 TS được phát hiện nằm cách bờ biển xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) khoảng 50 mét.

Ngay trong đêm, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm các thuyền viên mất tích. Tuy nhiên, do đêm tối, mất điện lưới trên diện rộng, mưa lớn, gió thổi mạnh nên công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích gặp nhiều khó khăn.

Lúc 7h ngày 29/9, lực lượng cứu hộ triển khai 1 tàu BP-07-12-03/09 CBCS; 1 xuồng MS-BP-07-15-01/05 CBCS tìm kiếm trên sông Gianh và 4 tổ cơ động với 40 người của các đơn vị tuyến biển tuần tra dọc bờ sông và ven biển để tìm kiếm 9 thuyền viên còn đang mất tích. Đồng thời, thông báo cho các lực lượng địa phương có liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS (1 trong 2 chiếc tàu gặp nạn) đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50 mét trong tình trạng bị lật úp.