Bão số 10 làm 12 người ở Quảng Trị mất tích, gần 400 ngôi nhà sập, hư hỏng



Mưa bão nhấn chìm nhiều thôn ở xã Nam Gianh (Quảng Trị)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 11h ngày 29/9, bão số 10 khiến 12 người mất tích gồm cháu Trương Thanh Đ. (SN 2009, trú xã Kim Phú bị lũ cuốn); 2 thuyền viên trên tàu BV 4670 – TS (TP.HCM) bị chìm tại xã Cửa Việt và 9 thuyền viên tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS bị cuốn trôi tại cảng Gianh.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 9 thuyền viên trên 2 tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS đang mất tích trên vùng biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Bão số 10 cũng khiến 5 người bị thương gồm ông Trần Văn D. (SN 1956, trú xã Bố Trạch - gãy xương, chấn thương cổ); bà Mai Thị C. (86 tuổi, trú xã Tuyên Hoá - gãy xương); ông Hoàng Tuấn A. (50 tuổi, trú xã Tuyên Hoá - chấn thương phần mềm); bà Trần Thị D. (trú xã Tuyên Hoá - gãy tay) và Nguyễn Gia P. (trú xã Vĩnh Định - gãy xương).

Bão số 10 cũng khiến 3 ngôi nhà của người dân ở phường Quảng Trị và xã Tuyên Lâm bị sập; 390 ngôi nhà ở các xã Mỹ Thuỷ; Vĩnh Định; Vĩnh Linh; Tuyên Lâm; Nam Ba Đồn; Tuyên Phú; Ninh Châu; Quảng Trạch; Cửa Tùng; Đông Trạch và Tuyên Sơn.

Mưa làm nước dâng khiến 3 ngôi nhà với 10 nhân khẩu ở phường Quảng Trị bị ngập dưới 1 mét. Toàn tỉnh Quảng Trị có 196,55 hecta lúa hè thu và hoa màu bị ngập úng cùng nhiều diện tích cây ăn quả, cao su và cây trồng khác bị hư hại.

Nhiều cột điện, cây cối ở Quảng Trị bị gãy đổ sau bão; gần 400 ngôi nhà bị sập, tốc mái.

Mưa lớn do bão cũng gây ra tình trạng sạt lở đường, bờ sông ở các xã Lệ Thuỷ (sông Kiến Giang); Vĩnh Định; Trường Sơn; Triệu Bình. Sạt lở đê biển tại thôn Thái Lai (xã Vĩnh Hoàng) với chiều dài khoảng 20 mét; sạt lở 150 mét bờ biển tại thôn 5 (xã Triệu Cơ).

Tại xã Cửa Tùng, đê tả Bến Hải nhiều vị trí bị xói lở, đặc biệt tại vị trí Km0+180 vết sạt lở có kích thước dài khoảng 8 mét, rộng 5 mét, xói sâu vào thân đê 2,5 mét; sạt lở bờ kè bãi tắm Lò Vôi 25 mét.

Tại xã Ninh Châu, sạt lở dọc bờ biển với chiều dài khoảng 200 mét (đoạn khu vực Hiển Trung) và có nguy cơ sạt lở kè chống xói lở khe cát với chiều dài khoảng 150 mét (thôn Tân Hải) và đoạn kè hạ nguồn khe cát với chiều dài khoảng 20 mét (thôn Cừa Thôn). Tại xã Bến Hải, sạt lở dọc bờ biển với chiều dài khoảng 2.000 mét vào sâu khoảng 2-3 mét.

Mưa bão cũng khiến gây sạt lở tại nhiều vị trí trên các tuyến đường huyết mạch ở Quảng Trị như tỉnh lộ 562; 564 và 571; đường Hồ Chí Minh nhánh Tây... Quốc lộ 15 đoạn từ Km561+900 đến Km562+100 (xã Phong Nha) nước ngập sâu 2 mét; Quốc lộ 9B tại vị trí ngầm Km41+700 (xã Kim Ngân) ngập 20cm và nhiều tuyến đường tỉnh ngập sâu từ 10cm - 0,5 mét.

Nhiều thôn ở xã Nam Gianh (Quảng Trị) đang ngập sâu trong nước do nước biển và sông dâng cao.

Ngoài ra, bão số 10 cũng khiến nhiều cột điện tỉnh Quảng Trị bị gãy đổ, mất điện trên diện rộng như Dân Hoá; Kim Phú; Kim Điền; Minh Hoá; Tân Thành; Trường Sơn... Ngoài ra, nhiều tài sản như tàu thuyền, vật nuôi, thuỷ sản, cơ sở giáo dục ở Quảng Trị cũng bị thiệt hại nặng sau lũ.

Được biết, trong 24h qua, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa phổ biến 80–200mm; nơi cao nhất là Hướng Sơn 226mm, Tân Lâm 237mm. Ngày 29/9, phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, có nơi mưa to, 20–40mm, cục bộ trên 50mm. Đêm 29/9, mưa giảm, chỉ còn mưa rào rải rác, dưới 10mm.

Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Trị đạt đỉnh và đang xuống chậm, riêng trên sông Gianh tại Mai Hóa đang lên chậm. Dự báo, trong 6 giờ tới, lũ trên sông Gianh tại Mai Hóa có khả năng lên chậm và đạt đỉnh ở mức dưới BĐ2, sông Kiến Giang tại Lệ Thủy tiếp tục xuống chậm và xuống mức dưới BĐ2.