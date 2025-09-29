24 người chết và mất tích, 8 người mất liên lạc do bão Bualoi và mưa lũ

(VTC News) -

Số liệu trên được đề cập tại Công điện số 176 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (được tổng hợp từ báo cáo ban đầu của các địa phương tính đến 12h ngày 29/9), bão số 10 và mưa lũ do bão làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người đang mất liên lạc, 33 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, thiệt hại nặng.

Nước lũ dâng cao ngập đến mái nhà dân ở Xã Yên Hoà, Nghệ An.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố có công dân bị nạn do bão số 10 và mưa lũ cần lãnh đạo các cơ quan có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Trong đó, các địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa các gia đình có người bị nạn; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự chu đáo cho những người bị thiệt mạng theo phong tục của địa phương.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích, mất liên lạc với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất (lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn).

Thủ tướng chỉ đạo huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục… nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng Quân đội, Công an kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai bão, lũ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão, mưa lũ sau bão.